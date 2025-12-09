DE
FR
Abonnieren

Vierte Moser-Pleite in Serie
Kevin Fiala skort bei Kings-Sieg doppelt

In der Nacht auf Dienstag stehen in der NHL zwei Schweizer im Einsatz. Während Fiala mit einer überzeugenden Leistung einen Sieg einfahren kann, verliert Janis Moser ein weiteres Mal.
Publiziert: 07:38 Uhr
|
Aktualisiert: 07:41 Uhr
Kommentieren
1/4
Kevin Fiala gewinnt mit den LA Kings gegen Utah Mammoth. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Kevin Fiala erzielt zwei Assists beim 4:2-Sieg der LA Kings
  • Joel Armia trifft zweimal, einmal nach Fialas spektakulären langen Pass
  • Fiala ist mit 21 Punkten zweitbester Skorer seines Teams nach 29 Spielen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Kevin Fiala siegt mit den LA Kings auswärts bei Utah Mammoth 4:2. Der St. Galler liefert dabei die einzigen Assists zu den Treffern zum 1:0 und 2:0. Vor allem der lange Pass vor Joel Armias 2:0 ist spektakulär. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Nach dem Anschlusstor im Mitteldrittel stellen die Kings zu Beginn des Schlussabschnitts auf 3:1. Weil Utahs Clayton Keller aber erneut verkürzen kann, müssen die Kalifornier nochmal zittern. Der Finne Joel Armia erlöst sie kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor. 

Fiala ist nach 29 Saisonspielen mit 21 Punkten (10 Tore, 11 Assists) hinter Adrian Kempe (10 Tore, 16 Assists), der gegen Utah das 1:0 erzielt, der zweitbeste Skorer seines Teams. 

Mehr zur NHL
Kurashev leitet Game-Winner für Sharks ein
Sieg nach zwei Niederlagen
Kurashev leitet Game-Winner für Sharks ein
Devils-Tief hält trotz Schweizer Tor-Kombi an
Mit Video
Fünfte Niederlage in Serie
Devils-Tief hält trotz Schweizer Tor-Kombi an
Josi-Assist zum mit der Zunge schnalzen bei Siegestreffer
Mit Video
Suter trifft bei Comeback
Josi-Assist zum mit der Zunge schnalzen bei Siegestreffer
NHL-Kanadier schieben Panik wegen Olympia-Eis
Mit Video
Ist der Gold-Favorit nervös?
NHL-Kanadier schieben Panik wegen Olympia-Eis

Moser verliert erneut

Janis Moser muss mit seinen Tampa Bay Lightning derweil die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Der Verteidiger steht bei der 0:2-Auswärtspleite gegen die Toronto Maple Leafs über 20 Minuten auf dem Eis.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        National League
        National League