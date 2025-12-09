Darum gehts
- Kevin Fiala erzielt zwei Assists beim 4:2-Sieg der LA Kings
- Joel Armia trifft zweimal, einmal nach Fialas spektakulären langen Pass
- Fiala ist mit 21 Punkten zweitbester Skorer seines Teams nach 29 Spielen
Kevin Fiala siegt mit den LA Kings auswärts bei Utah Mammoth 4:2. Der St. Galler liefert dabei die einzigen Assists zu den Treffern zum 1:0 und 2:0. Vor allem der lange Pass vor Joel Armias 2:0 ist spektakulär.
Nach dem Anschlusstor im Mitteldrittel stellen die Kings zu Beginn des Schlussabschnitts auf 3:1. Weil Utahs Clayton Keller aber erneut verkürzen kann, müssen die Kalifornier nochmal zittern. Der Finne Joel Armia erlöst sie kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor.
Fiala ist nach 29 Saisonspielen mit 21 Punkten (10 Tore, 11 Assists) hinter Adrian Kempe (10 Tore, 16 Assists), der gegen Utah das 1:0 erzielt, der zweitbeste Skorer seines Teams.
Moser verliert erneut
Janis Moser muss mit seinen Tampa Bay Lightning derweil die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Der Verteidiger steht bei der 0:2-Auswärtspleite gegen die Toronto Maple Leafs über 20 Minuten auf dem Eis.
