In der Nacht auf Dienstag stehen in der NHL zwei Schweizer im Einsatz. Während Fiala mit einer überzeugenden Leistung einen Sieg einfahren kann, verliert Janis Moser ein weiteres Mal.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Kevin Fiala siegt mit den LA Kings auswärts bei Utah Mammoth 4:2. Der St. Galler liefert dabei die einzigen Assists zu den Treffern zum 1:0 und 2:0. Vor allem der lange Pass vor Joel Armias 2:0 ist spektakulär.

Nach dem Anschlusstor im Mitteldrittel stellen die Kings zu Beginn des Schlussabschnitts auf 3:1. Weil Utahs Clayton Keller aber erneut verkürzen kann, müssen die Kalifornier nochmal zittern. Der Finne Joel Armia erlöst sie kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor.

Fiala ist nach 29 Saisonspielen mit 21 Punkten (10 Tore, 11 Assists) hinter Adrian Kempe (10 Tore, 16 Assists), der gegen Utah das 1:0 erzielt, der zweitbeste Skorer seines Teams.

Moser verliert erneut

Janis Moser muss mit seinen Tampa Bay Lightning derweil die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Der Verteidiger steht bei der 0:2-Auswärtspleite gegen die Toronto Maple Leafs über 20 Minuten auf dem Eis.

