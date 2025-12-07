Devils-Tief hält trotz Schweizer Tor-Kombi an

Die New Jersey Devils finden in der NHL nicht aus dem Tief. Siege gibt es für Kevin Fiala und Pius Suter.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

New Jersey mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler kassiert mit dem 1:4 bei den Boston Bruins die fünfte Niederlage in Serie. Immerhin beenden die Devils eine 146 Minuten und 48 Sekunden dauernde Torflaute.

Das 1:1 (19.) erzielt Meier auf Vorarbeit von Hischier. Der Appenzeller Stürmer hat schon das zuvor letzte Tor von New Jersey geschossen. Es ist für ihn der sechste Treffer in den vergangenen neun Partien und der elfte insgesamt. Er totalisiert nun 23 Skorerpunkte, Hischier deren 26. Für das entscheidende 2:1 von Boston zeichnet Morgan Geekie (22.) verantwortlich. Er trifft zum zehnten Mal in den letzten neun Spielen.

Kevin Fiala gewinnt mit den Los Angeles Kings zu Hause gegen die Chicago Blackhawks 6:0. Der Ostschweizer bereitet im Powerplay das 2:0 von Andrej Kuzmenko (37.) vor. Er steht nun bei zehn Toren und neun Assists in der laufenden Meisterschaft.

Suter liefert Assist, drei andere Schweizer verlieren

Auch Pius Suter punktet beim 2:1-Sieg seiner St. Louis Blues auswärts gegen die Ottawa Senators. Der Zürcher ist einer der Assistgeber zum 1:0 von Jake Neighbours (38.). Suter hat nun je sieben Treffer und Assists auf dem Konto. Die Blues gewinnen trotz 20:42 Torschüssen.

Für die übrigen in der Nacht auf Sonntag im Einsatz gestandenen Schweizer gibt es weder Siege noch persönliche Punkte. Roman Josi verliert mit den Nashville Predators bei den Carolina Hurricanes 3:6. Janis Moser unterliegt mit den Tampa Bay Lightning vor heimischem Publikum den New York Islanders 0:2 und geht zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Nino Niederreiter zieht mit den Winnipeg Jets bei den Edmonton Oilers mit 2:6 den Kürzeren. Es ist für die Jets die siebte Niederlage in den letzten neun Partien.

