Roman Josi liefert beim 2:1-Sieg gegen der Nashville Predators gegen die Florida Panthers die Vorlage zum entscheidenden Treffer. Die anderen Schweizer in der NHL müssen derweil eine Niederlage hinnehmen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nashville mit Roman Josi zeigt in der NHL weiter Aufwärtstendenz. Die Predators bezwingen die Florida Panthers auswärts 2:1 nach Verlängerung.

Mit dem Sieg in Sunrise, einem Vorort von Fort Lauderdale, revanchieren sich die Predators für die klare Heimniederlage von vor zehn Tagen. 3:8 sind sie in jener Partie untergegangen, obwohl der Stanley-Cup-Sieger der vergangenen zwei Saisons eine schwierige Phase durchmacht. Die Niederlage in der Nacht auf Freitag ist für Florida die vierte hintereinander. Im Osten sind die Panthers punktemässig derzeit das zweitschlechteste Team.

Die Predators ihrerseits sind so erfolgreich wie noch nie in der laufenden Saison – vier der letzten fünf Partien haben sie gewonnen. In der Rangliste der Western Conference reicht es der Mannschaft mit Captain Josi zurzeit gleichwohl nur zum drittletzten Platz.

Beim Auswärtserfolg gegen die Panthers ist Josi am entscheidenden Treffer beteiligt. Der 35-jährige Berner ist beim Tor des gleichaltrigen Kanadiers Steven Stamkos 57 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung einer der Vorbereiter.

Andere Schweizer verlieren

Pius Suter, der die letzten zwei Partien mit den St. Louis Blues wegen einer Verletzung im unteren Körperbereich verpasst hat, kehrte als Torschütze aufs Eis zurück, steht aber trotzdem mit leeren Händen da. Die Blues unterlagen den Boston Bruins auswärts 2:5. Der Zürcher besorgt Mitte des dritten Drittels mit seinem siebten Tor in dieser Saison für das Schlussresultat.

Eine Niederlage setzt es auch für Kevin Fiala und Janis Moser ab. Die Los Angeles Kings mit Fiala mussen sich den Chicago Blackhawks 1:2 geschlagen geben. Moser verliert mit den Tampa Bay Lightning in der heimischen Arena gegen die Pittsburgh Penguins 3:4.