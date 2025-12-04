Schweizer NHL-Söldner erleben Abend zum Vergessen

Fünf Schweizer stehen in den NHL-Spielen in der Nacht auf Donnerstag im Einsatz. Dies ohne Erfolg: Für alle setzt es eine Niederlage ab.

Die Schweizer erleben in der NHL am Mittwoch einen Abend zum Vergessen. Keiner siegt, keiner punktet.

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterliegen zu Hause den Dallas Stars mit 0:3 – dies trotz 30:28 Torschüssen. Für die Devils ist es die dritte Niederlage in Serie. Bei Dallas fehlt Lian Bichsel.

Nino Niederreiter kassiert mit Winnipeg die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien. Die Jets liegen bei den Montreal Canadiens zweimal in Führung, im Penaltyschiessen trifft dann einzig Montreals Cole Caufield.

Eine Kanterniederlage setzt es für Philipp Kurashev mit den San Jose Sharks ab. Die Kalifornier verlieren zu Hause gegen die Washington Capitals 1:7. Ryan Leonard steuert je zwei Tore und Assists zum Sieg der Gäste bei. Auch Alex Owetschkin erzielt zwei Treffer.