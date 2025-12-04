Das Eis nicht wie zu Hause, die Arena nicht fertig und da wären ja auch noch die Schiedsrichter. In der NHL macht man sich Sorgen.

Olympische Eisfläche: 60 x 26 Meter, NHL-Feld: 60,96 x 25,90 Meter

Kanadische Medien haben herausgefunden, was man bei uns längst weiss: Die Eisfelder hüben und drüben haben nicht die exakt gleichen Masse. Jetzt macht man sich im Umfeld von «Hockey Canada» grosse Sorgen, weil das Eis in der olympischen «Milano Rho Hockey Arena» nicht den üblichen NHL-Massen entsprechen wird.

Der Internationale Hockey-Verband (kurz IIHF) hat die Masse 60 Meter auf 26 Meter abgesegnet, was fast, aber eben nicht exakt einem NHL-Eisfeld entspricht.

Da sind jeweils 200 Fuss Länge und 85 Fuss Breite fällig. Oder in Metern: 60,96 auf 25,90. Da fehlen also 90 Zentimeter Länge, dafür kommen 10 Zentimeter in der Breite dazu. Vor allem die fehlenden 90 Zentimeter lösen bei den Nordamerikanern Panikschübe aus, der kanadische Assistenztrainer Peter DeBoer sagte bei einem Podcast, er könne nicht verstehen, wie das passiert sei.

Auch das noch: Arena nicht fertig!

Nun war DeBoer auch schon im Trainerstab von kanadischen Nationalmannschaften zu finden, die jeweils bei Weltmeisterschaften antreten. Dort – offenbar hatten die nie einen Zollstock dabei – sind seine Teams (mit NHL-Spielern) bereits mehrfach auf Eisfeldern angetreten, die 60 Meter lang sind. Die fehlenden 90 Zentimeter haben die bisher nie aus der Fassung gebracht.

Sorgen macht man sich auch, weil die Olympische Arena zu spät dem Betrieb übergeben wird – als ob das bei Bauprojekten etwas Besonderes wäre. Die Olympia-Arena soll nun erst im Januar einem Testlauf unterzogen werden können und nicht schon im Dezember. Man darf davon ausgehen: Irgendwie bringen die Italiener das hin.

Dann ist da auch noch die Schiri-Frage

Aber da lauert schon die nächste Gefahr, die das fix eingeplante Gold der Kanadier infrage stellen könnte: die Schiedsrichter. Wenn so viele NHL-Spieler präsent sind, müssten stets NHL-Schiedsrichter auf dem Eis stehen, fordert DeBoer. Das sind in der Regel aber Kanadier und Amerikaner, was unweigerlich zu Interessenskonflikten führen dürfte.

Die Aufregung bei den nervösen NHL-Kanadiern kann uns nur recht sein, die müssen nämlich in Vorrunde gegen die Schweizer Nati antreten: am Freitag, dem 13. Februar. Auch das noch.