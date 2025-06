1/5 Grosse Ehre für Nati-Star Sven Andrighetto. Foto: freshfocus

Darum gehts Sven Andrighetto zum männlichen Eishockey-Spieler der Saison 2024/25 gekürt

Führte Schweiz zur WM-Silbermedaille und gewann zwei Meisterschaften mit ZSC Lions

Auf Andrighetto entfiel mehr als ein Drittel der Stimmen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Grosser Lohn für grosse Taten. Sven Andrighetto darf sich nach seiner bemerkenswerten Saison über eine prestigeträchtige Auszeichnung freuen. Die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) ernennt ihn zum besten männlichen Spieler der Saison 2024/25. Mit 34,6 Prozent der Stimmen setzt er sich deutlich gegen US-Torhüter Jeremy Swayman durch, der 18,6 Prozent erhielt.

Andrighettos Leistungen waren sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene beeindruckend. Bei der kürzlich abgeschlossenen Weltmeisterschaft führte er die Schweiz in den Final. Mit sieben Toren, darunter vier in einem einzigen Spiel gegen Deutschland, war er der zweitbeste Torschütze des Turniers. Zudem feierte er mit den ZSC Lions den zweiten Schweizer Meistertitel in Serie und den Gewinn der Champions Hockey League.

Andrighetto folgt auf Bedard und Cervenka

Der Titel ist schon recht frisch, eingeführt wurde er 2023. Und doch hat ihn schon jetzt ein Schweizer geholt. Seine Vorgänger sind Connor Bedard (Kanada, 2023) und Roman Cervenka (Tschechien, 2024). Wann genau Andrighetto seine Trophäe entgegennehmen darf, ist noch offen.

Hinter Andrighetto und Swayman übrigens: der Tscheche David Pastrnak auf dem dritten Platz (18 Prozent der Stimmen), gefolgt von Denis Malgin (Schweiz, 11,1 Prozent), Clayton Keller (USA, 8,8 Prozent) und Nathan MacKinnon (Kanada, 6,5 Prozent).

Damit ein Spieler überhaupt für die Auszeichnung ausgewählt wird, muss er an mindestens einem IIHF-Turnier sowie auch in einer heimischen Top-Liga teilgenommen haben. Ein Grossteil der NHL-Stars kommt damit nicht in Frage.