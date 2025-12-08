Nach zuletzt zwei Niederlagen gewinnen die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev in der NHL mit 4:1 gegen die Carolina Hurricanes.
Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ist Kurashev im zweiten einer der Assistgeber zum 2:1. Dass die Sharks ihre Führung weiter, bis zum 4:1-Sieg, ausbauen, während die Hurricanes vor dem Goal scheitern, liegt vor allem an Goalie Alex Nedeljkovic. Der 29-Jährige zeigt 28 Paraden. «Er war herausragend heute Abend», sagt Trainer Ryan Warsofsky nach der Partie via NHL-Website.
Auch Suter siegt mit St. Louis
Der Schweizer Goalie in der NHL, Akira Schmid, hat bei seinen Vegas Golden Knights hingegen das Nachsehen. Beim 3:2-Sieg in der Verlängerung gegen die New York Rangers muss er Carter Hart den Vortritt lassen.
Ebenfalls einen Sieg feiern die St. Louis Blues mit Pius Suter. Der 29-Jährige bleibt beim 4:3-Erfolg gegen die Montréal Canadiens ohne Skorerpunkte.
