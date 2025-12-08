Philipp Kurashev ist bei den San Jose Sharks durch seinen Assist beim Game-Winning-Goal massgeblich am Sieg gegen die Carolina Hurricanes beteiligt. Derweil gewinnt auch Pius Suter mit St. Louis.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gewinnen die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev in der NHL mit 4:1 gegen die Carolina Hurricanes.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ist Kurashev im zweiten einer der Assistgeber zum 2:1. Dass die Sharks ihre Führung weiter, bis zum 4:1-Sieg, ausbauen, während die Hurricanes vor dem Goal scheitern, liegt vor allem an Goalie Alex Nedeljkovic. Der 29-Jährige zeigt 28 Paraden. «Er war herausragend heute Abend», sagt Trainer Ryan Warsofsky nach der Partie via NHL-Website.

Auch Suter siegt mit St. Louis

Der Schweizer Goalie in der NHL, Akira Schmid, hat bei seinen Vegas Golden Knights hingegen das Nachsehen. Beim 3:2-Sieg in der Verlängerung gegen die New York Rangers muss er Carter Hart den Vortritt lassen.

Ebenfalls einen Sieg feiern die St. Louis Blues mit Pius Suter. Der 29-Jährige bleibt beim 4:3-Erfolg gegen die Montréal Canadiens ohne Skorerpunkte.

