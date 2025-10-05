Ambri möchte beim Spiel gegen Davos den Zuschauerrekord in der Women’s League knacken. Das Duell steigt vier Stunden vor dem gleichen NL-Match. Als Stargast ist eine HCD-Legende angekündigt: Andres Ambühl wird nebst den beiden Nati-Trainern erwartet.

1/6 Ambri lanciert einen Zuschauer-Rekordversuch in der Women's League beim Duell gegen Davos. Foto: Freshfocus

Darum gehts Ambri mit Rekordversuch für höchste Zuschauerzahl in der Women's League

Andres Ambühl, ehemaliger Davoser, als Stargast erwartet

Es ist sein erster Auftritt mit dem HCD nach seinem Rücktritt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Ambris Frauenteam ist stark in die Saison gestartet. Als Topskorerin glänzt Lena-Marie Lutz (24), die nach zwei Saisons in Zug zu den Leventinerinnen gewechselt ist. Am Sonntagmittag (11.45 Uhr, live auf RED und auf Blick) steht das Duell gegen die Davoserinnen an – es steigt vier Stunden vor dem National-League-Match zwischen Ambri und dem HCD.

Diese Ausgangslage mit dem Match-Doppel nutzt der Klub für einen Rekordversuch: Er möchte die Zuschauerbestmarke der Women’s League knacken. Der Rekord hält derzeit Fribourg mit 3037 Fans. Gottéron setzte im Dezember 2024 das Frauenspiel allerdings nach dem Match der Männer an. In Ambri versucht man es heute umgekehrt. Um 11.45 Uhr wird der Puck für die Frauen eingeworfen, um 15.45 Uhr gehts bei den Männern zur Sache. Wer ein Ticket fürs NL-Spiel besitzt, darf sich auch die WL-Partie anschauen.

Die Biancoblu möchten damit ein Zeichen setzen fürs Schweizer Frauenhockey. Zum Rekordversuch haben die Leventiner drei Hockey-Persönlichkeiten eingeladen: Colin Muller (61), Nati-Trainer der Frauen, und Patrick Fischer (50), Silber-Coach der Männer, sind angekündigt. Und auch eine Legende: Andres Ambühl (42) wird als Stargast erwartet.

Der nach vergangener Saison zurückgetretene Davoser arbeitet seit Anfang Monat als normaler Angestellter für den HCD – er ist für seine zweite Hockey-Karriere eingerückt und hat sich gerade mal vier Monate Pause vom Klub gegönnt. Auf der Geschäftsstelle kann sich der 42-Jährige nun alle Abteilungen und Bereiche anschauen und mit CEO Marc Gianola (51) entscheiden, ob er im Management, im Sport- oder Nachwuchsbereich am besten aufgehoben ist. In Ambri ist er am Sonntag also erstmals als HCD-Botschafter unterwegs.