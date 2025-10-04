Eishockey-Weltverband lanciert neues Turnier

Mit dem Europacup der Nationen sollen Länderspiele abseits der Weltmeisterschaften aufgewertet werden.
Foto: SALVATORE DI NOLFI
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ab 2026 richtet der Weltverband zusätzlich zu den jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften den Europacup der Nationen aus (European Cup of Nations).
Das Turnier wird in den üblichen Länderspielpausen im November, Dezember und Februar in Dreier- und Vierergruppen gespielt und soll den internationalen Partien mehr Wertigkeit geben. Die Schweiz gehört nicht zu den 18 Teilnehmerländern der ersten Austragung.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.