Europäischer Nationencup
Eishockey-Weltverband lanciert neues Turnier

Der Internationale Eishockey-Verband IIHF lanciert einen neuen europäischen Wettbewerb. Die Schweiz nimmt bei der Premiere nicht teil.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Mit dem Europacup der Nationen sollen Länderspiele abseits der Weltmeisterschaften aufgewertet werden.
Foto: SALVATORE DI NOLFI
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Ab 2026 richtet der Weltverband zusätzlich zu den jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften den Europacup der Nationen aus (European Cup of Nations).

Das Turnier wird in den üblichen Länderspielpausen im November, Dezember und Februar in Dreier- und Vierergruppen gespielt und soll den internationalen Partien mehr Wertigkeit geben. Die Schweiz gehört nicht zu den 18 Teilnehmerländern der ersten Austragung.

