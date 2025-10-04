Eishockey-Weltverband lanciert neues Turnier

Der Internationale Eishockey-Verband IIHF lanciert einen neuen europäischen Wettbewerb. Die Schweiz nimmt bei der Premiere nicht teil.

Mit dem Europacup der Nationen sollen Länderspiele abseits der Weltmeisterschaften aufgewertet werden. Foto: SALVATORE DI NOLFI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ab 2026 richtet der Weltverband zusätzlich zu den jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften den Europacup der Nationen aus (European Cup of Nations).

Das Turnier wird in den üblichen Länderspielpausen im November, Dezember und Februar in Dreier- und Vierergruppen gespielt und soll den internationalen Partien mehr Wertigkeit geben. Die Schweiz gehört nicht zu den 18 Teilnehmerländern der ersten Austragung.