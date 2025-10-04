Es ist der Schockmoment beim Giganten-Duell Lausanne – ZSC. LHC-Star Anti Suomela muss gestützt vom Eis geführt werden.

1/5 Lausannes Antti Suomela bleibt nach einem Zusammenprall liegen. Foto: Getty Images

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Beim ersten Wiedersehen von Lausanne und den ZSC Lions, den beiden Kontrahenten in den letzten zwei Playoff-Finals, kommt es in der 15. Minute zu einem verhängnisvollen Zusammenstoss. ZSC-Verteidiger Yannick Weber und Lausanne-Stürmer Antti Suomela sind mit ihren Blicken auf den ihnen entgegenfliegenden Puck fixiert. Weber dreht sich und Suomela kommt ihm entgegen. Dann kracht es und Suomela bleibt liegen – die beiden sind mit den Knien voll ineinander gerauscht.

Während Weber den Crash unbeschadet übersteht, muss Suomela gestützt vom Eis geführt werden. Es sieht unschön aus – dem finnischen Stürmer droht ein längerer Ausfall wegen einer Knieverletzung. Weber ist aufgrund der TV-Bilder kein Vorwurf zu machen. Auch Schiri-Experte Matthias Kehrli spricht Weber auf Mysports frei und von einem unglücklichen Zusammenprall.

Es ist trotzdem ein hitziges Spitzen-Duell: Lausannes Drake Caggiula muss nach einem Crosscheck gegen den Hals von Chris Baltisberger unter die Dusche. Lausanne beendet das Spiel, das der ZSC mit 3:1 gewinnt, mit vier Ausländern.

1:46 Caggiula geht duschen: Crosscheck gegen den Hals von Baltisberger

