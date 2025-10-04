DE
Suomela verletzt sich nach Aktion gegen Weber
«Keine Absicht – unglücklich»:Suomela verletzt sich nach Aktion gegen Weber

Schock-Zusammenprall mit ZSC-Weber
Lausanne-Star schaffts nicht alleine vom Eis

Es ist der Schockmoment beim Giganten-Duell Lausanne – ZSC. LHC-Star Anti Suomela muss gestützt vom Eis geführt werden.
Lausannes Antti Suomela bleibt nach einem Zusammenprall liegen.
Marcel AllemannReporter Eishockey

Beim ersten Wiedersehen von Lausanne und den ZSC Lions, den beiden Kontrahenten in den letzten zwei Playoff-Finals, kommt es in der 15. Minute zu einem verhängnisvollen Zusammenstoss. ZSC-Verteidiger Yannick Weber und Lausanne-Stürmer Antti Suomela sind mit ihren Blicken auf den ihnen entgegenfliegenden Puck fixiert. Weber dreht sich und Suomela kommt ihm entgegen. Dann kracht es und Suomela bleibt liegen – die beiden sind mit den Knien voll ineinander gerauscht.

Während Weber den Crash unbeschadet übersteht, muss Suomela gestützt vom Eis geführt werden. Es sieht unschön aus – dem finnischen Stürmer droht ein längerer Ausfall wegen einer Knieverletzung. Weber ist aufgrund der TV-Bilder kein Vorwurf zu machen. Auch Schiri-Experte Matthias Kehrli spricht Weber auf Mysports frei und von einem unglücklichen Zusammenprall.

Es ist trotzdem ein hitziges Spitzen-Duell: Lausannes Drake Caggiula muss nach einem Crosscheck gegen den Hals von Chris Baltisberger unter die Dusche. Lausanne beendet das Spiel, das der ZSC mit 3:1 gewinnt, mit vier Ausländern.

