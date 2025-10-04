Beim ersten Wiedersehen von Lausanne und den ZSC Lions, den beiden Kontrahenten in den letzten zwei Playoff-Finals, kommt es in der 15. Minute zu einem verhängnisvollen Zusammenstoss. ZSC-Verteidiger Yannick Weber und Lausanne-Stürmer Antti Suomela sind mit ihren Blicken auf den ihnen entgegenfliegenden Puck fixiert. Weber dreht sich und Suomela kommt ihm entgegen. Dann kracht es und Suomela bleibt liegen – die beiden sind mit den Knien voll ineinander gerauscht.
Während Weber den Crash unbeschadet übersteht, muss Suomela gestützt vom Eis geführt werden. Es sieht unschön aus – dem finnischen Stürmer droht ein längerer Ausfall wegen einer Knieverletzung. Weber ist aufgrund der TV-Bilder kein Vorwurf zu machen. Auch Schiri-Experte Matthias Kehrli spricht Weber auf Mysports frei und von einem unglücklichen Zusammenprall.
Es ist trotzdem ein hitziges Spitzen-Duell: Lausannes Drake Caggiula muss nach einem Crosscheck gegen den Hals von Chris Baltisberger unter die Dusche. Lausanne beendet das Spiel, das der ZSC mit 3:1 gewinnt, mit vier Ausländern.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
11
23
29
2
Lausanne HC
13
22
27
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
11
-9
20
8
EHC Kloten
12
-5
15
9
SCL Tigers
12
-9
14
10
EHC Biel
10
-6
11
11
SC Bern
11
-13
11
12
HC Lugano
11
-5
11
13
HC Ambri-Piotta
11
-17
7
14
HC Ajoie
12
-21
5