Im Playoff-Final der Women’s League duellieren sich ab heute erneut Zug und der SCB um den Pokal. Berns Absicherung steht zwischen den Pfosten: Nati-Torhüterin Saskia Maurer. Seit dieser Saison trainiert sie in Bern auch mal mit den NL-Männern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Saskia Maurer beeindruckt als Torhüterin in Olympischen Spielen und Playoffs

Training mit Männern verbessert Reaktionszeit und Skating-Fähigkeiten deutlich

Mit dem SCB peilt die Emmentalerin die Titelverteidigung an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Saskia Maurer hat in dieser Saison einen noch stärkeren Eindruck hinterlassen. Die Berner Meister-Keeperin von 2025 überzeugte bei ihren zwei Einsätzen an den Olympischen Spielen in Mailand. Gegen die Tschechinnen hielt die Nati-Torhüterin den 4:3-Penaltysieg fest, gegen die Favoritinnen aus Kanada hielt sie ihren Kasten bis Spielmitte rein und parierte am Ende 51 von 55 Schüsse bei der 0:4-Niederlage. Zuletzt trieb sie im Playoff-Halbfinal Ambris Spielerinnen zur Verzweiflung, liess in drei Partien nur einen Gegentreffer zu. Im Final wartet ab heute das titelhungrige Zug.

Doch Maurer ist bestens gewappnet. Denn seit dieser Saison profitiert die 24-Jährige in Bern noch von einer weiteren Optimierung im Trainings-Bereich: Sie darf mit den Männern ran. Jeweils mittwochs findet ein optionales Training statt. Wenn Adam Reideborn (Sd) oder Sandro Zurkirchen nicht aufs Eis gingen oder die beiden jungen Goalies Andri Henauer und Christof Von Burg bei den Swiss-League-Teams Basel und Thurgau weilten, gab es für Maurer Platz. So kam es, dass die Emmentalerin im Kasten stand, als der SCB Mitte Januar den Kanadier Mike Sgarbossa von Lugano holte und er sich in seinem ersten Training in Bern warm schoss.

«Reflex und Instinkt gewöhnen sich daran»

«Im letzten Sommer bot man mir dazu ebenso an, dass ich in den Prospects-Trainings sowie bei der U21 dabei sein kann», erzählt Maurer. Also bei jenen Junioren, die an der Schwelle zur National League stehen. Zudem stehen Einheiten mit dem Goalie-Trainer des Nachwuchses an, der individuell mit ihr arbeitet. Mittwochs profitiert sie sogar von Simo Vehviläinen, dem finnischen Goalie-Coach des NL-Teams. «Er brachte mich in Olympia-Form.» Im Skatingbereich habe sie dank ihm grosse Fortschritte gemacht. «Die individuellen Übungseinheiten sind hilfreich für Verbesserungen in den Details. Ebenso das Video-Coaching nach den Spielen.»

Was ihr das Training mit den Jungs und Männern bringt? «Das höhere Tempo hilft mir bei den Verschiebungen und für schnellere Entscheide.» Ihr bleibt weniger Zeit für die Reaktion nach der Schussabgabe, weil der Schuss schärfer ist. Der Wechsel zwischen dem Männer- und dem ebenfalls hochstehenden Frauen-Training ist für Maurer jedoch herausfordernd, «weil ich mich jedes Mal wieder aufs andere Timing einstellen muss». Schnellere Bewegungsabläufe bei den Männern, mehr Geduld bei den Frauen. «Reflex und Instinkt gewöhnen sich so besser daran, sodass ich in Druck-Situationen in Frauen-Spielen nicht zögere.» Eine wertvolle Eigenschaft auf dem Weg zur angepeilten Titelverteidigung gegen ein Zuger Team, das sie bestimmt gehörig beschäftigen wird.