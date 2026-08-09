Das Schweizer Beachvolley-Duo Brunner/Hüberli gewinnt das Elite-16-Turnier in Hamburg. Es ist ihr dritter Sieg auf höchster Stufe – der erste nach dem Comeback.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Nina Brunner (30) und Tanja Hüberli (33) gewinnen das Elite-16-Turnier in Hamburg! Gegen Anastasija Samoilova/Tina Graudina aus Lettland ging das dritte Gruppenspiel am Freitag noch verloren. Im Final behalten die Schweizerinnen nun mit 21:19, 21:18 die Oberhand. Das Spiel beendet Tanja Hüberli mit einem Ass.

Es ist der dritte Turniersieg auf der höchsten Stufe für Brunner/Hüberli – und der erste Titel überhaupt seit dem Comeback in dieser Saison.

«Unglaublich! Wir sind überwältigt – natürlich von diesem Turniersieg, aber auch von unserer eigenen Leistung. Der Weg zurück bis hierhin war für Nina und mich lang. Es gab Phasen, in denen es schwierig war, daran zu glauben, dass wir es wieder an die Spitze schaffen. Dieses Turnier hat uns nun gezeigt, dass wir jedes Team schlagen können und zurück in der Weltspitze sind. Darauf dürfen wir stolz sein», erklärt die überglückliche Hüberli.

Auch Brunner hebt den grossen Sieg in der ersten Saison nach dem Comeback des Duos heraus: «Das ist alles andere als selbstverständlich. Es ist umso cooler, weil es momentan so viele Teams auf diesem Niveau gibt und die Spiele entsprechend eng und intensiv sind. Es sind immer harte Fights – mal gewinnt man, mal verliert man. Für uns ist diese Woche einfach alles aufgegangen.»