Nina Brunner und Tanja Hüberli stehen im Final des Elite-16-Turniers in Hamburg. Das Schweizer Beachvolley-Duo schlägt die italienischen Vorjahressiegerinnen Gottardi/Orsi Toth klar mit 21:8 und 21:18.

Nina Brunner (30) und Tanja Hüberli (33) ziehen beim Elite-16-Turnier in Hamburg in den Final ein. Am Sonntagmorgen lässt das Schweizer Beachvolley-Duo im Halbfinal Valentina Gottardi (23) und Reak Orsi Toth (27) aus Italien keine Chance. Brunner/Hüberli dominieren die Partie gegen die Italienerinnen, die das Turnier im Vorjahr gewannen, von Beginn an und gewinnen am Ende deutlich mit 21:8 und 21:18.

«Es läuft momentan einfach. In Block-Defense haben wir einen sehr guten Zugriff, das nimmt uns im Side-Out etwas Druck weg», freut sich Hüberli über die erfolgreiche Halbfinal-Partie. «Wir geniessen es, dass es so gut läuft», so die Zürcherin.

Gut laufen soll es auch am Sonntagabend. Um 18 Uhr geht es für Hüberli/Brunner nämlich mit dem finalen Showdown weiter. «Wir freuen uns sehr, dass wir hier den Final spielen dürfen, und werden alles reingeben, um den Turniersieg zu holen», macht Hüberli eine Ansage an die Finalgegnerinnen Tina Graudina (28) und Anastasija Samoilova (29) aus Lettland.