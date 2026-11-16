Brennende Augen und brennende Nase mitten in der Clubnacht: Im Warehouse in Zürich-Altstetten wurde in der Nacht auf Sonntag Pfefferspray versprüht. Die Polizei bestätigt den Vorfall, Verletzte gab es keine.

Darum gehts Im Club Warehouse in Zürich-Altstetten wurde beim Opening-Event Pfefferspray versprüht

Eine Besucherin meldete ihrer Mutter brennende Augen und eine brennende Nase

Die Stadtpolizei bestätigt die Meldung, verletzt wurde niemand, der Betrieb lief weiter

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

In der Nacht auf Sonntag kam es beim Opening-Event des Clubs Warehouse in Zürich-Altstetten zu einem Zwischenfall mit Pfefferspray. Der Vorfall ereignete sich laut einer Blick-Leserin gegen 1 Uhr morgens. Diese erfuhr durch ihre Tochter davon, die allein im Club feierte und sie kontaktierte, als ihre Augen und ihre Nase auf einmal enorm zu brennen begannen. «Muss raus», gab sie ihr an.

Laut der Frau ist es zu zwei bis drei Pfefferspray-Attacken im Innern des Clubs gekommen.

Stadtpolizei Zürich bestätigt Vorfall

Danach hörte die Mutter aufgrund der schlechten Verbindung im Gebäude eine ganze Stunde lang nichts mehr von ihrer Tochter. Schliesslich habe sich die Tochter wieder gemeldet.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage, dass es zu einer entsprechenden Meldung gekommen sei. Gemäss dieser haben unbekannte Personen im Club Warehouse Pfefferspray versprüht. Verletzte habe es keine gegeben.

Veranstalter: «Sicherheit hat oberste Priorität»

Auch die Veranstalter von Mr. Samigo and Family haben Kenntnis von dem Pfefferspray-Vorfall, wie Mediensprecherin Sylwina Spiess auf Anfrage erklärt. Demnach wurde das Pfefferspray im Bereich der Bühne versprüht.

«Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste hatten immer oberste Priorität. Unser Sicherheitsdienst war umgehend vor Ort, die betroffenen Besucherinnen und Besucher wurden an die frische Luft geführt», betont Spiess. Die Veranstaltung konnte anschliessend ungehindert weitergeführt werden.

«Wir bedauern sehr, dass einige Gäste durch diesen Vorfall Unannehmlichkeiten hatten. Wir gehen zusammen mit unserem Sicherheitspersonal diesem Vorfall nach und ergreifen alle nötigen Massnahmen, um die Täterschaft zu identifizieren», versprechen die Veranstalter.