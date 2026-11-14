Stoppen Zürichs neue Sperren wirklich jeden LKW?

Zürich beschafft 150 mobile Barrieren, um hässliche Betonklötze zu ersetzen. Die gute Nachricht: Strassensperrungen werden einfacher. Das Problem: Die geforderte Schutzwirkung ist umstritten.

Darum gehts Zürich will ab 2027 rund 150 mobile Fahrzeugsperren beschaffen und Betonklötze vollständig ersetzen

Die neuen Sperren müssen 7,2-Tonnen-Lastwagen bei Tempo 48 stoppen können. Dies galt schon beim Kauf 2018

Die Ausschreibung ist offen, eine ISO-Zertifizierung ist Pflicht und die Kosten bleiben vorerst geheim

Lino Schaeren Redaktor

Wenn in Zürich die Weihnachtsmärkte öffnen, gehören sie zum gewohnten Bild: rot-gelbe Barrieren, quer über die Zufahrten gestellt. Sie sollen verhindern, was 2016 in Berlin und 2024 in Magdeburg geschah: dass ein Lastwagen in eine Menschenmenge rast.

Doch diese modernen Fahrzeugsperren reichen nicht für alle Zürcher Feste. Die Stadtpolizei besitzt aktuell lediglich 56 davon. Um Grossanlässe abzusichern, muss sie regelmässig schwere, graue Betonklötze ausleihen.

Keine gefährlichen Betonklötze mehr

Damit soll bald Schluss sein. Die Stadtpolizei startete am vergangenen Dienstag eine Ausschreibung: Sie sucht rund 150 neue mobile Fahrzeugsperren, geliefert über fünf Jahre ab 2027. Das Ziel: 200 moderne Barrieren.

Die ungeliebten Betonklötze sollen verschwinden. Für ihren Aufbau braucht es Kranwagen, Spezialtransporte und viel Zeit. Zudem gelten die Sperren als gefährlich: Ein schwerer Lastwagen kann sie nicht nur wegschieben, sondern aus ihnen sogar tödliche Geschosse machen. Die Neuanschaffung soll dieses Risiko beseitigen.

So weit die gute Nachricht.

Die schlechte steht im Kleingedruckten. Laut Ausschreibung müssen die neuen Sperren ein 7,2 Tonnen schweres Fahrzeug mit einem Tempo von 48 Kilometern pro Stunde aufhalten können. Das ist fast dieselbe Vorgabe wie bei der letzten, hochumstrittenen Beschaffung im Jahr 2019.

Damals sorgte der Kauf für heftige Kritik. Kein Hersteller erfüllte alle Kriterien. Die Polizei vergab den 250'000-Franken-Auftrag freihändig an ein System, das beim Zuschlag nicht zertifiziert war. Schlimmer noch: Fachleute hielten die Schutzwirkung für viel zu gering, wie die «NZZ» damals aufdeckte. Ein 7,5-Tönner mit Tempo 80 entwickelt fast die dreifache Wucht. Und gerade auf langen Zufahrten wie beim Sechseläutenplatz kann ein Täter deutlich stärker beschleunigen.

Sieben Jahre später hat Zürich zumindest sein Verfahren korrigiert. Die Ausschreibung ist nun offen, eine Zertifizierung nach modernster ISO-Norm zwingend.

Die verlangte Schutzwirkung aber ist die gleiche. Und das, obwohl der Markt längst Sperren bietet, die bei Aufprallgeschwindigkeiten von 64 oder 80 Kilometern pro Stunde geprüft sind.

Kosten bleiben vorerst geheim

Die Stadtpolizei verteidigt ihre tiefen Anforderungen. Man müsse Kompromisse machen, heisst es auf Anfrage. Die Schutzwirkung stehe immer im Konflikt mit dem logistischen Aufwand. Eine Sperre, die so schwer ist, dass sie im Ernstfall nicht rechtzeitig aufgestellt werden kann, schützt am Ende niemanden. Zudem habe sich die Bedrohungslage gemäss Bund erhöht, man brauche das Material jetzt.

Was die 150 neuen Elemente die Steuerzahler kosten, bleibt vorerst geheim. Der Kreditantrag folgt erst, wenn die Angebote ausgewertet sind. Die alten, kritisierten Sperren von 2019 bleiben übrigens im Einsatz. Beweisen, dass sie im Ernstfall halten, was sie versprechen, mussten sie zum Glück noch nie.