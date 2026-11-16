Bauarbeiter stürzt in Zürich mit Bagger in die Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall im Zürcher Kreis 9: Ein 55-jähriger Bauarbeiter stürzte am Montag mit einem Bagger mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde eingeklemmt, reanimiert und ins Spital gebracht.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagmorgen kurz nach 11 Uhr ist es im Kreis 9 in Zürich zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Auf einer Baustelle an der Badenerstrasse waren Arbeiter in einem mehrstöckigen Gebäude mit Bauarbeiten beschäftigt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen führte ein 55-jähriger Bauarbeiter mit einem Bagger Abbrucharbeiten aus. Aus noch unbekannten Gründen stürzte der Mann mitsamt dem Bagger mehrere Meter in die Tiefe. Dabei wurde er unter dem Bagger eingeklemmt.

Bauarbeiter wurde reanimiert

Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich barg den bewusstlosen Arbeiter. Der Sanität gelang es, den 55-Jährigen zu reanimieren. Danach wurde der schwer verletzte Mann in ein Spital gebracht.

Die Umstände und der genaue Unfallhergang werden von der Stadtpolizei Zürich und dem Forensischen Institut Zürich abgeklärt. Zur Betreuung der anderen Bauarbeiter wurde ein Care-Team aufgeboten.