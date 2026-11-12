Fussgänger (51) bei Tram-Kollision in Zürich verletzt

Am Donnerstagmorgen ist in Zürich ein Fussgänger von einem Tram erfasst worden. Der 51-Jährige wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr kam es in Zürich im Kreis 5 zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Fussgänger. Das teilt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr das Tram der Linie 51 auf der Pfingstweidstrasse vom Bahnhof Altstetten herkommend in Richtung Escher-Wyss-Platz. Auf Höhe des Hardturmparks kollidierte es mit einem 51-jährigen Fussgänger.

Der Mann überquerte laut Stadtpolizei die Tramgeleise im Bereich eines Fussgängerstreifens. Er wurde bei der Kollision mittelschwer bis schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ihn die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital.