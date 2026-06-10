Ein Horror-Video aus Wetzikon ZH kursiert aktuell auf Social Media. In dem Video ist zu sehen, wie eine Gruppe Teenager einen anderen Jugendlichen brutal verprügelt und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Szene erinnert an eine Hinrichtung.

Sie prügeln auf ihr Opfer ein – und halten ihm Waffe an den Kopf!

Sie prügeln auf ihr Opfer ein – und halten ihm Waffe an den Kopf!

Devin Schürch Reporter News

Es sind furchtbare Videos, die aktuell auf Social Media kursieren. Sie zeigen einen Gewaltexzess unter Jugendlichen, der am Freitagabend gegen 21.30 Uhr komplett eskaliert ist. Blick liegen abgefilmte Clips der inzwischen gelöschten Videos exklusiv vor. Eine ganze Gruppe prügelt auf einen Jugendlichen ein.

Die Täter tragen Jacken und Trainerhosen, stehen im Kreis um den Jugendlichen herum.

Dem am Boden liegenden Teenager im schwarzen T-Shirt wird mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen, und es wird auf ihn eingetreten – von mehreren Personen. Teilweise prügeln bis zu vier Leute gleichzeitig auf den Teenager ein.

Das Opfer des Gewaltexzesses kann sich nicht wehren. Er versucht vergebens, sein Gesicht mit seinen Armen zu schützen, doch immer wieder wird er getroffen. Im Hintergrund ist eine Stimme zu hören, die sagt: «Schickt das nicht rum.»

Video erinnert an eine Hinrichtung

Ein zweiter Clip zeigt die Momente unmittelbar nach dem Angriff. Der Teenager sitzt am Boden, hält die Hände vor sein Gesicht – weint offenbar. Dann nähert sich der Filmende von hinten und zieht etwas, das wie eine Schusswaffe aussieht.

Zuerst präsentiert er die Pistole für das Video, dreht sie und zeigt sie von der Seite. Anschliessend stellt er sich hinter das am Boden sitzende Opfer und setzt die Waffe auf den Kopf an. Die Bilder sind höchst verstörend – erinnern an eine Hinrichtung. Dann endet das Video.

Ob es sich bei der Schusswaffe um eine echte Pistole handelt, ist derzeit nicht bekannt. Gemäss Blick-Infos wurde der Jugendliche bei dem Vorfall auch mit einer Machete bedroht. Diese ist auf den Videos nicht erkennbar.

Beide Videos dauern nur wenige Sekunden, zeigen aber das Ausmass des Vorfalls. Der ganze Exzess dauert laut Blick-Informationen rund 30 Minuten. Anschliessend sei der Jugendliche ins Spital gebracht worden.

Jugendgewalt in Wetzikon

Auf Blick-Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Zürich, dass eine Anzeige eingegangen ist und die Ermittlungen laufen. Weitere Details zu den Tätern und dem Vorfall nennt die Kapo nicht. Auch, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelt, kann nicht bestätigt werden.

Klar dürfte jedoch sein, dass es sich bei Opfer und Tätern um Minderjährige handelt. Laut Quellen handelt es sich bei den Schlägern um eine Gruppe, die in Wetzikon seit längerer Zeit aktiv ist und wöchentlich dafür sorgt, dass andere Jugendliche mit Gewalt konfrontiert werden.



