Kriminalität in Winterthur
Frau (29) bei Raub verletzt und bestohlen

In Winterthur wurde eine junge Frau in der Nacht auf Dienstag von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter sprachen Russisch oder Ukrainisch und erbeuteten Handtasche, Jacke und Handy.
Publiziert: vor 24 Minuten
Die Stadtpolizei Winterthur rückte in der Nacht auf Dienstag wegen eines Raubs aus. (Symbolbild)
Foto: MICHAEL BUHOLZER

  • Zwei Täter rauben Frau (29) in Winterthur aus
  • Täter bedrohten die Frau mit Messer und sprachen Russisch oder Ukrainisch
  • Sie stahlen Handtasche, Jacke und Mobiltelefon, die Polizei sucht Zeugen
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Winterthur eine Frau (29) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Frau wurde beim Überfall leicht verletzt. Die Täter entrissen der Frau die Handtasche und klauten ihre Jacke und das Mobiltelefon, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Laut Angaben der Polizei sprachen die beiden Täter die Frau auf Russisch oder Ukrainisch an. Sie trugen schwarze Kleider und Kappen. Die Polizei sucht Zeugen.

