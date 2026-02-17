In Winterthur wurde eine junge Frau in der Nacht auf Dienstag von zwei Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter sprachen Russisch oder Ukrainisch und erbeuteten Handtasche, Jacke und Handy.

Darum gehts Zwei Täter rauben Frau (29) in Winterthur aus

Täter bedrohten die Frau mit Messer und sprachen Russisch oder Ukrainisch

Sie stahlen Handtasche, Jacke und Mobiltelefon, die Polizei sucht Zeugen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Winterthur eine Frau (29) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Frau wurde beim Überfall leicht verletzt. Die Täter entrissen der Frau die Handtasche und klauten ihre Jacke und das Mobiltelefon, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Laut Angaben der Polizei sprachen die beiden Täter die Frau auf Russisch oder Ukrainisch an. Sie trugen schwarze Kleider und Kappen. Die Polizei sucht Zeugen.