Zehn Mitglieder einer nigerianischen Vereinigung wurden am Dienstag in der Schweiz verhaftet. Ihnen wird Geldwäsche und Cyber-Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürcher Polizei verhaftet zehn Männer bei Razzien gegen nigerianische Vereinigung

Verdächtige sollen Millionen-Schäden durch Geldwäscherei und Romance Scam verursacht haben

Ermittlungen in sechs Kantonen, Verdächtige im Alter zwischen 32 und 54 Jahren

Marian Nadler Redaktor News

Im Zuge eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Zürcher Strafverfolgungsbehörde gegen Angehörige einer nigerianischen Vereinigung kam es heute in mehreren Schweizer Kantonen zu Hausdurchsuchungen und zu insgesamt zehn Verhaftungen. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Der Aktion unter Leitung der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich gingen unterstützt durch Europol intensive polizeiliche Ermittlungen der Kantons- und Stadtpolizei Zürich voraus.

Die Ermittlungen richten sich gegen Angehörige einer nigerianischen Bruderschaft, die im Verdacht stehen, international in verschiedensten Deliktsbereichen aktiv zu sein. In der Schweiz wird den Beschuldigten schwere Geldwäscherei, Romance Scam und weitere Cyber-Betrugsdelikte mit Schäden in Millionenhöhe vorgeworfen.

Was bedeutet Romance Scam?

Ermittler der Kantons- und Stadtpolizei Zürich durchsuchten am Dienstag mit Unterstützung ausserkantonaler Polizeikorps diverse Wohn- und Lagerräumlichkeiten im Kanton Zürich und fünf weiteren Kantonen und verhafteten insgesamt zehn Männer im Alter zwischen 32 und 54 Jahren. «Bei den Verdächtigen handelt es sich bis auf eine Ausnahme um aus Nigeria stammende Mitglieder der nigerianischen Vereinigung oder Personen, die diese Gruppierung unterstützen», heisst es in der Mitteilung. Es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beschuldigten bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss.

Die Ermittlungen der Zürcher Strafverfolgungsbehörden erfolgten mit Unterstützung von Europol sowie im Rahmen länderübergreifender Kooperationen, die bereits in mehreren europäischen Ländern zur Verhaftung zahlreicher Mitglieder der nigerianischen Vereinigung führten. Was bedeutet überhaupt Romance Scam? Seit einiger Zeit existiert eine digitale Form des Heiratsschwindels, die auch als Love Scam, also Liebesbetrug, bezeichnet wird. Bei dieser Betrugsart werden gefälschte Profile auf Social Media und Internet-Partnerbörsen erstellt, um anderen Personen Verliebtheitvorzuspielen und schliesslich finanzielle Zuwendung zu erhalten.