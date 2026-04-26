In Grabs im Kanton St. Gallen ist in der Nacht auf Samstag eine 71-jährige Frau verstorben. Im Zusammenhang mit ihrem Tod wurde ihr 67-jähriger Ehemann festgenommen.

Angela Rosser Journalistin News

Für eine Frau aus dem Kanton St. Gallen kam am Samstag jede Hilfe zu spät. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, wurde der Rettungsdienst kurz vor 2.45 Uhr nach Grabs gerufen. Die Meldung betraf einen medizinischen Notfall bei einer 71-jährigen Frau.

Der Rettungsdienst hatte sofort mit der Reanimation begonnen. Dennoch ist die Frau noch vor Ort verstorben. Abklärungen der Kantonspolizei St.Gallen und des Instituts für Rechtsmedizin weisen darauf hin, dass ihr Tod mutmasslich nicht natürlich eingetreten ist.

In diesem Zusammenhang wurde ihr Ehemann, ein 67-jähriger Schweizer, festgenommen. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St. Gallen die Ermittlungen zu einem möglichen Tötungsdelikt aufgenommen.