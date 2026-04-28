Darum gehts
- Polizeieinsatz in Engwang: 51-jährige Frau seit Januar 2026 vermisst
- 50-jähriger Schweizer wegen Verdachts auf vorsätzliche Tötung festgenommen
- Staatsanwaltschaft ermittelt, koordiniert Suche und klärt Sachverhalt umfassend
Seit den Morgenstunden sind Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau im Auftrag der Staatsanwaltschaft auf einem Grundstück in Engwang TG im Einsatz. Ziel der koordinierten Aktion ist die Sicherstellung von Beweismitteln, heisst es in einer Mitteilung.
Im Januar 2026 wurde eine heute 51-jährige Frau als vermisst gemeldet. Seither stellten Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei umfangreiche Ermittlungen an. Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse gehen die Strafverfolgungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus.
Schweizer (50) festgenommen
Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 50-jähriger Schweizer. Dieser gilt als dringend tatverdächtig und wurde heute festgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft führt gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung. Die Strafverfolgungsbehörden würden eng zusammenarbeiten, um den Verbleib der Vermissten und den Sachverhalt lückenlos aufzuklären.