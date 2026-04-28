DE
FR
Abonnieren
1/3
Grossaufgebot der Kantonspolizei Thurgau in Engwang. Ein 50-jähriger Schweizer wurde festgenommen.
Foto: BRK News
Foto: BRK News

Grosseinsatz in Engwang TG
Schweizer (50) nach Tötungsdelikt verhaftet

Grossaufgebot der Kantonspolizei Thurgau in Engwang. Ein 50-jähriger Schweizer wurde festgenommen. Ihm wird vorsätzliche Tötung einer seit Januar 2026 vermissten Frau vorgeworfen. Beweismittel werden sichergestellt.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Polizeieinsatz in Engwang: 51-jährige Frau seit Januar 2026 vermisst
  • 50-jähriger Schweizer wegen Verdachts auf vorsätzliche Tötung festgenommen
  • Staatsanwaltschaft ermittelt, koordiniert Suche und klärt Sachverhalt umfassend
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Seit den Morgenstunden sind Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau im Auftrag der Staatsanwaltschaft auf einem Grundstück in Engwang TG im Einsatz. Ziel der koordinierten Aktion ist die Sicherstellung von Beweismitteln, heisst es in einer Mitteilung.

Im Januar 2026 wurde eine heute 51-jährige Frau als vermisst gemeldet. Seither stellten Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei umfangreiche Ermittlungen an. Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse gehen die Strafverfolgungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus.

Schweizer (50) festgenommen

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 50-jähriger Schweizer. Dieser gilt als dringend tatverdächtig und wurde heute festgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft führt gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung. Die Strafverfolgungsbehörden würden eng zusammenarbeiten, um den Verbleib der Vermissten und den Sachverhalt lückenlos aufzuklären.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen