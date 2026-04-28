Frau in Biel schwer verletzt

Eine schwer verletzte Frau wurde am Freitag vor einem Mehrfamilienhaus in Biel entdeckt. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen für Beobachtungen nahe der Rainstrasse 14.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bewusstlose Frau vor Mehrfamilienhaus in Biel entdeckt, schwer verletzt ins Spital gebracht

Zwei mutmassliche Täter in Wohnung festgenommen, Ermittlungen laufen

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall an der Rainstrasse 14

Mattia Jutzeler Redaktor News

In der Freitagnacht, kurz nach 3.50 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern vor einem Mehrfamilienhaus in Biel eine bewusstlose Frau gemeldet. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, heisst es in einer Mitteilung.

Die Frau wurde schwer verletzt. In derselben Nacht konnten in der Folge anschliessend zwei mutmassliche Täter in einer Wohnung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Zur Klärung der genauen Ereignisse haben die Behörden die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeuginnen und Zeugen.

Personen, die im Bereich Rainstrasse 14 verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter +41 32 328 21 31 bei der Kantonspolizei Bern zu melden.