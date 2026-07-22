Ein Crash auf der A1 bei Geroldswil ZH sorgte am Mittwoch für Verkehrsprobleme: Ein Auto und ein Lieferwagen kollidierten, mehrere Personen wurden verletzt. Die Rega war vor Ort, der Verkehr kam erst langsam wieder ins Rollen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf A1 bei Geroldswil ZH am Mittwochnachmittag

Mehrere Verletzte, teils eingeklemmt, Rega und Rettungsdienste im Einsatz

Stau und bis zu 60 Minuten Zeitverlust laut TCS

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 Bern Richtung Zürich zu einem heftigen Verkehrsunfall gekommen. Auch eine Stunde nach dem Unfall lief der Verkehr noch nicht wieder reibungslos, meldete der Touring Club Schweiz (TCS) auf seiner Webseite. Zuvor war die Rega im Einsatz gewesen. Polizei, Feuerwehr und zwei Rettungswägen eilten ebenfalls zur Unfallstelle.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Blick, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. «Es gibt mehrere Verletzte.» Ein Auto und ein Lieferwagen seien in den Unfall involviert gewesen. Gekracht hatte es auf Höhe Geroldswil ZH, zwischen der Einfahrt Dietikon und dem Limmattaler Kreuz.

Pendler brauchen gute Nerven

«Ein Teil der Verletzten wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste erst geborgen werden», teilte der Sprecher weiter mit. Wie schwer verletzt die Personen waren, konnte er zunächst nicht sagen. Die Kantonspolizei Zürich wird im Rahmen einer Medienmitteilung später weitere Informationen zu dem Unfall veröffentlichen.

Nach dem Unfall bildete sich ein Stau, was auch daran lag, dass die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden musste. Gegen 18 Uhr war die Fahrbahn noch auf einen Fahrstreifen verengt, meldete der TCS. Der Zeitverlust lag bei bis zu einer Stunde.

+++ Update folgt. +++