Bei einem Traktorunfall im österreichischen Vorarlberg sind ein 41-jähriger Vater und seine Tochter ums Leben gekommen. Die vierjährige Tochter überlebt. Die Unfallstelle blieb mehrere Stunden unentdeckt, bevor die Mutter die verunglückte Familie fand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vater und Tochter sterben bei Traktorunfall in Satteins am Dienstagvormittag

Vierjährige Tochter überlebt verletzt, ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen

Polizei ermittelt Unfallursache; Feuerwehr spricht von emotional belastendem Einsatz

Das Unglück ereignete sich am Dienstagvormittag im benachbarten Vorarlberg. Ein 41-jähriger Vater war mit seinen Töchtern im Alter von vier und sechs Jahren auf einem Traktor mit Anhänger in Satteins unterwegs. Auf einem steilen Wiesengelände im Bereich Zwischentobel geriet das Gespann nach ersten Erkenntnissen ins Rutschen und überschlug sich.

Die abgelegene Lage der Unfallstelle führte dazu, dass den Unfall zunächst niemand bemerkte. Erst mehrere Stunden später wurde Hilfe gerufen. Wie österreichische Medien übereinstimmend berichten, wartete die Mutter zunächst vergeblich auf die Rückkehr ihrer Familie. Als ihr Mann und die beiden Kinder auch nach längerer Zeit nicht nach Hause kamen, begann sie mit der Suche. Dabei entdeckte sie den verunglückten Traktor und setzte sofort einen Notruf ab.

«Es gibt Einsätze, die uns sprachlos zurücklassen»

Für den Vater und seine sechsjährige Tochter kam jede Hilfe zu spät. Beide starben noch an der Unfallstelle. Die vierjährige Schwester überlebte das Unglück verletzt und wurde von einem Notarzt versorgt. Anschliessend brachte ein Helikopter das Mädchen ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt.

Auch für die Einsatzkräfte war der Unfall eine besondere Belastung. Mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Satteins kannten die Familie persönlich. Wegen der emotional schwierigen Situation übernahm schliesslich eine Nachbarfeuerwehr die Bergung der beiden Todesopfer.

Die Feuerwehr Satteins schrieb auf Facebook: «Es gibt Einsätze, die uns sprachlos zurücklassen.» Warum der Traktor auf dem steilen Gelände ins Rutschen geriet, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.