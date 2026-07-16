Töfffahrer (†42) stirbt bei Selbstunfall am Sustenpass

Am Donnerstagnachmittag ist ein Töfffahrer am Sustenpass bei einem schweren Selbstunfall tödlich verunglückt. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 42-jähriger Töfffahrer stirbt nach Unfall am Sustenpass bei Steingletscher

Fahrzeug rutschte in Geröllfeld und prallte gegen Felsen

Strassenabschnitt stundenlang gesperrt, Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag, kurz nach 14.25 Uhr, die Meldung über einen Verkehrsunfall am Sustenpass beim Steingletscher (Gemeinde Innertkirchen) erhalten, heisst es in einer Medienmitteilung. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Töfffahrer (†42) auf dem Sustenpass von der Passhöhe herkommend in Richtung Steingletscher unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte.

Der Töff rutschte in der Folge auf die Gegenfahrbahn, geriet ins angrenzende Geröllfeld und prallte dort gegen einen Felsen. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch anwesende Drittpersonen sowie der anschliessenden medizinischen Versorgung durch die Rettungskräfte, verstarb er noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 42-jährigen Schweizer, wohnhaft im Kanton Freiburg.

Strassenabschnitt stundenlang gesperrt

Der betroffene Strassenabschnitt ist aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Unfallarbeiten seit mehreren Stunden vollständig gesperrt. Im Einsatz stehen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Helikopter der Air-Glaciers, Spezialistinnen und Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, sowie ein Abschleppdienst.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.