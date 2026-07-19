Flucht vor der Polizei in Uznach SG: Ein schwarzer BMW kollidierte am Sonntag mit einer Hauswand. Der Fahrer wurde festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BMW flieht in Uznach SG, Unfall gegen Beton- und Hauswand

Polizei bestätigt, Insasse flüchtet, ein anderer wird angehalten

Unfallursache noch unklar, Ermittlungen laufen weiter

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosse Aufregung am Sonntag in Uznach SG. Ein Blick-Leser konnte beobachten, wie ein schwarzer BMW vor der Polizei flüchtete. «Wenige Hundert Meter später schleuderte er bei einer Kreuzung gegen die Betonwand und dann gegen die Hauswand.» Ein Video des Lesers zeigt, wie das Fahrzeug von einem Beamten untersucht wird.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. «Bei einer Verkehrskontrolle in Kaltbrunn SG ist einer Polizistin aufgefallen, dass der Fahrer des betroffenen Wagens einen Fahrausweisentzug hat», erklärt ein Sprecher am Telefon. «Eine Patrouille hat das Fahrzeug daraufhin verfolgt. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, ist er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit davongefahren.»

Nach der Kollision mit der Hauswand konnte die Polizei den 59-jährigen Lenker festnehmen. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. «Der Fahrzeuglenker hat sich bei dem Selbstunfall leicht verletzt und wurde ins Spital gebracht.» Da bei der Kollision eine grosse Menge Öl aus dem Fahrzeug austrat, wurde ausserdem die Feuerwehr aufgeboten.