Autofahrer (†76) nach Unfall in Wilderswil BE verstorben

Tragödie in Wilderswil. Ein 76-jähriger Autofahrer aus dem Kanton Bern kam am Samstag ums Leben, als sein Wagen verunfallte und sich überschlug. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Wilderswil: 76-jähriger Lenker stirbt am 18. Juli

Auto kollidierte mit Steinpollern, überschlug sich und blieb seitlich liegen

Kantonspolizei Bern, Feuerwehr, Ambulanz und Rega im Einsatz vor Ort

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Samstag kurz nach 12 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass es in Wilderswil BE zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Auto von Wilderswil herkommend in Richtung Matten bei Interlaken. Aus noch zu klärenden Gründen kollidierte der Autolenker in einer Linkskurve kurz vor der Gemeindegrenze frontal mit mehreren Steinpollern am rechten Strassenrand.

Das Auto durchschlug diese und überschlug sich im steil abfallenden Gelände, bevor es schliesslich seitlich zum Stillstand kam. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 76-jährigen schweizerischen Staatsbürger aus dem Kanton Bern.

Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern stand ein Rega-Team im Einsatz. Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen.