Darum gehts
- Hunderte demonstrierten am Samstag auf dem Europaplatz in Zürich für einen freien Iran
- Historische Flaggen und Trump-Plakate prägten die friedliche Kundgebung
- Keine Zwischenfälle, Polizei begleitete Versammlung mit Exil-Oppositionsgruppen
Mehrere Hundert Personen versammelten sich am Samstagabend zu einer Pro-Iran-Kundgebung auf dem Europaplatz in Zürich. Unter dem Motto «Stand with the people of Iran – support a free, secular democratic Iran» hatten verschiedene Organisationen, darunter die Gruppe «Stimme iranischer Frauen Schweiz», zur Demonstration aufgerufen.
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen iranische Flaggen, berichtete BRK News. Auffällig waren dabei auch historische iranische Fahnen mit dem Löwen-und-Sonne-Symbol, wie sie vor der islamischen Revolution von 1979 verwendet wurden und heute häufig von Gegnern der Islamischen Republik gezeigt werden.
Friedliche Anti-Iran-Kundgebung in Zürich
Vereinzelt waren zudem amerikanische und israelische Flaggen zu sehen. Auf mehreren Transparenten war das Konterfei des amerikanischen Präsidenten Donald Trump (79) abgebildet. Ein Plakat stellte verschiedene ehemalige US-Präsidenten nebeneinander und trug den Slogan «None could – Trump did!» («Keiner von ihnen konnte es – Trump hat es getan»), womit die Iran-Politik des heutigen US-Präsidenten positiv hervorgehoben wurde.
Andere Transparente richteten sich direkt gegen den bei einem Raketenangriff getöteten iranischen Revolutionsführer Ali Chamenei (†86). Ebenfalls zu sehen war ein Plakat mit der Aufschrift «Reza Pahlavi is our choice», eine Unterstützungserklärung für den im Exil lebenden Sohn des letzten iranischen Schahs.
Dies deutet darauf hin, dass sich unter den Demonstrierenden auch Gruppen der iranischen Exil-Opposition befanden, die einen politischen Systemwechsel im Iran fordern. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle. Die Stadt- und Kantonspolizei Zürich war vor Ort und begleitete die Versammlung.