Ein Arbeitsunfall unweit des Hauptbahnhofs sorgte am Mittwochnachmittag in der Stadt Zürich für ein massives Aufgebot von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt. Es gibt ein Todesopfer.

Grosseinsatz nach Arbeitsunfall in der Stadt Zürich – ein Toter und ein Schwerverletzter

Grosseinsatz nach Arbeitsunfall in der Stadt Zürich – ein Toter und ein Schwerverletzter

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Arbeitsunfall am Mittwoch nahe Josefstrasse/Hafnerstrasse in Zürich gemeldet

Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei vor Ort

Details zu Verletzten oder Ursache des Unfalls bisher noch unbekannt

Grosseinsatz am Mittwoch im Zentrum von Zürich: Nahe der Verzweigung Josefstrasse/Hafnerstrasse, unweit des Hauptbahnhofs Zürich, ist es am Nachmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Der Einsatz wurde gegen 14.30 Uhr ausgelöst, meldet BRK News.

Die Berufsfeuerwehr Zürich stand mit einem grösseren Aufgebot vor Ort im Einsatz. Ebenfalls ausgerückt waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Stadtpolizei Zürich. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt. Am Einsatzort befand sich ein eingerüstetes Gebäude.

Traurige Bilanz

Wie es zum Arbeitsunfall kam und wie viele Personen betroffen beziehungsweise verletzt sind, ist derzeit noch unklar. Der Mediendienst der Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von Blick, dass es einen Arbeitsunfall gegeben habe und ein Einsatz lief.

Am frühen Abend ist klar: Ein Bauarbeiter wurde bei dem Arbeitsunfall tödlich und ein weiterer schwer verletzt. Das schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung. Die beiden Bauarbeiter hatten sich an einem eingerüsteten Gebäude in einem Baustellenlift befunden. Dieser stürzte aus noch ungeklärten Gründen plötzlich mehrere Meter in die Tiefe.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen kam für den Verstorbenen jede Hilfe zu spät. Die Identität der verunglückten Personen ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Das schwer verletzte Unfallopfer wurde ins Spital eingeliefert.