Darum gehts
- Töff-Fahrer kollidiert mit BMW in Zollikon ZH, schwer verletzt
- Unfall geschah beim Überholversuch auf Binzstrasse um 10 Uhr
- Binzstrasse drei Stunden gesperrt, Feuerwehr leitete Verkehr um
Bei einer Kollision zwischen einem Töff-Fahrer und einem BMW hat sich der Erstgenannte am Mittwochvormittag in Zollikerberg auf dem Gemeindegebiet Zollikon ZH schwere Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer ist leicht verletzt worden. Wie kam es dazu?
Kurz nach 10 Uhr fuhr der Töff-Fahrer (44) hinter einem Lastwagen auf der Binzstrasse Richtung Zollikerberg. Er wollte den Lastwagen überholen, wobei er mit dem entgegenkommenden schwarzen BMW kollidierte. Der Töfflenker erlitt beim Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen.
Feuerwehr Zollikon ZH im Einsatz
Der Autofahrer (73) wurde leicht verletzt und zur Kontrolle mit einem Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) ins Spital gebracht. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.
Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Binzstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden; die Feuerwehr Zollikon leitete den Verkehr örtlich um.