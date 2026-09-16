Beim Überholen eines Lastwagens stiess ein Töff-Fahrer am Mittwoch frontal mit einem BMW zusammen. Schwer verletzt wurde er ins Spital geflogen. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töff-Fahrer kollidiert mit BMW in Zollikon ZH, schwer verletzt

Unfall geschah beim Überholversuch auf Binzstrasse um 10 Uhr

Binzstrasse drei Stunden gesperrt, Feuerwehr leitete Verkehr um

Marian Nadler Redaktor News

Bei einer Kollision zwischen einem Töff-Fahrer und einem BMW hat sich der Erstgenannte am Mittwochvormittag in Zollikerberg auf dem Gemeindegebiet Zollikon ZH schwere Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer ist leicht verletzt worden. Wie kam es dazu?

Kurz nach 10 Uhr fuhr der Töff-Fahrer (44) hinter einem Lastwagen auf der Binzstrasse Richtung Zollikerberg. Er wollte den Lastwagen überholen, wobei er mit dem entgegenkommenden schwarzen BMW kollidierte. Der Töfflenker erlitt beim Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Feuerwehr Zollikon ZH im Einsatz

Der Autofahrer (73) wurde leicht verletzt und zur Kontrolle mit einem Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) ins Spital gebracht. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Binzstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden; die Feuerwehr Zollikon leitete den Verkehr örtlich um.