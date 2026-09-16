DE
FR
Abonnieren
Videos zeigen die Trümmerhaufen an der Unfallstelle
0:42
Nach Kollision mit Töff:Videos zeigen die Trümmerhaufen an der Unfallstelle

Mann (44) schwer verletzt
Crash zwischen Töff und BMW in Zollikerberg ZH

Beim Überholen eines Lastwagens stiess ein Töff-Fahrer am Mittwoch frontal mit einem BMW zusammen. Schwer verletzt wurde er ins Spital geflogen. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon.
Publiziert: 14:56 Uhr
|
Aktualisiert: 15:03 Uhr
1/7
Der BMW wurde beschädigt.
Foto: BRK News

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Töff-Fahrer kollidiert mit BMW in Zollikon ZH, schwer verletzt
  • Unfall geschah beim Überholversuch auf Binzstrasse um 10 Uhr
  • Binzstrasse drei Stunden gesperrt, Feuerwehr leitete Verkehr um
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Bei einer Kollision zwischen einem Töff-Fahrer und einem BMW hat sich der Erstgenannte am Mittwochvormittag in Zollikerberg auf dem Gemeindegebiet Zollikon ZH schwere Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer ist leicht verletzt worden. Wie kam es dazu?

Mehr Unfälle
Frau (50) wird in Tuggen SZ lebensbedrohlich verletzt
Frontalkollision in Tuggen SZ
Frau (50) wird bei LKW-Crash lebensbedrohlich verletzt
Schweizerin (†77) stirbt nach Trottinett-Sturz
Unfall in Beatenberg BE
Schweizerin (†77) stirbt nach Trottinett-Sturz
Zug kracht in Niederteufen AR in Lieferwagen – entgleist
Hoher Sachschaden
Zug kracht in Niederteufen AR in Lieferwagen – entgleist
Töfffahrer (63) stürzt auf Gleis – von Zug erfasst
Unfall in Oberdorf BL
Töfffahrer (63) stürzt auf Gleis – von Zug erfasst

Kurz nach 10 Uhr fuhr der Töff-Fahrer (44) hinter einem Lastwagen auf der Binzstrasse Richtung Zollikerberg. Er wollte den Lastwagen überholen, wobei er mit dem entgegenkommenden schwarzen BMW kollidierte. Der Töfflenker erlitt beim Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Feuerwehr Zollikon ZH im Einsatz

Der Autofahrer (73) wurde leicht verletzt und zur Kontrolle mit einem Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) ins Spital gebracht. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Binzstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden; die Feuerwehr Zollikon leitete den Verkehr örtlich um.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen