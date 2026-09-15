Am Montagabend ereignete sich auf der Hauptstrasse in Oberdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto, einem Töff und einem Zug der Waldenburgerbahn. Der Töfffahrer wurde dabei verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 43-jähriger Autofahrer am Montagabend mit seinem Skoda auf der Hauptstrasse in Richtung Waldenburg BL. Bei der Verzweigung Haupt-/Bennwilerstrasse beabsichtigte er, nach links in die Bennwilerstrasse abzubiegen. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens musste er im Verzweigungsbereich anhalten.

Ein von hinten herannahender Töfffahrer beabsichtigte rechts am stehenden Personenwagen vorbeizufahren. Dabei kollidierte er mit seinem BMW-Töff seitlich mit dem hinteren rechten Bereich des Personenwagens. In der Folge stürzte der 63-jährige Töfffahrer zu Boden und blieb auf dem Gleis der Waldenburgerbahn liegen.

Töfffahrer verletzt

Gleichzeitig näherte sich ein von Niederdorf kommender Zug der Waldenburgerbahn. Trotz sofortiger Vollbremsung des 48-jährigen Zugführers kam es zu einer Kollision zwischen dem Zug und dem am Boden liegenden Töfffahrer. Dieser wurde dabei verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Die Waldenburgerbahn war während der Unfallaufnahme vorübergehend unterbrochen.