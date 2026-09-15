Am Dienstagmorgen ist es in Niederteufen nach einer Kollision mit einem Lieferwagen zu einer Zugentgleisung gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 47-jähriger Mann stellte kurz nach 5 Uhr seinen Lieferwagen auf den Vorplatz bei der Liegenschaft Hauptstrasse 106 in Niederteufen AR. Kurz vor 05.30 Uhr fuhr ein 38-jähriger Lokführer mit seiner Zugkomposition der Appenzeller Bahnen von Teufen in Richtung St. Gallen.

Die hintere linke Ecke des Kühlaufbaus des Lieferwagens ragte etwas ins Bahnprofil. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Zug der Appenzeller Bahnen und dem Lieferwagen.

Riesiger Sachschaden

Durch die Wucht des Aufpralls entgleiste die Bahn und der Lieferwagen wurde in einen weiteren parkierten Personenwagen geschoben. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An der Bahn entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken. Am Lieferwagen entstand ein Totalschaden und am parkierten Personenwagen ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Für die Bergung der Zugkomposition wurde ein Kran aufgeboten. Der Lieferwagen und der Personenwagen wurden durch die aufgebotene Pikettgarage abtransportiert.

Ab 05.30 Uhr bis voraussichtlich 10 Uhr wird der Fahrplan mit Ersatzbussen aufrechterhalten. Die Hauptstrasse wurde für die Bergung der Zugkomposition und des Lieferwagens ab 07.30 Uhr gesperrt.