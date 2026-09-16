Die Linthstrasse in Tuggen im Kanton Schwyz musste am Dienstag bis Mitternacht gesperrt werden. Grund dafür war ein schwerer Unfall. Eine 50-jährige Frau wurde bei einer Frontalkollision mit einem LKW lebensbedrohlich verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 17 Uhr am Dienstagnachmittag kam es in Tuggen in Schwyz zu einem schweren Unfall. Die Fahrerin des Autos fuhr gemäss der Kantonspolizei Schwyz von Tuggen Richtung Schübelbach. «Im Bereich Mühlehalden kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Die 50-jährige Personenwagenlenkerin erlitt bei der Frontalkollision lebensbedrohliche Verletzungen», heisst es in der Miteilung weiter.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste sie mit dem Helikopter in ein Spital geflogen werden. Der 36-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Linthstrasse musste für die Arbeiten der Einsatzkräfte bis Mitternacht gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Schwyz hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es wird nach Personen gesucht, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 819 29 29 bei der Kantonspolizei Schwyz zu melden.