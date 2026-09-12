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Flug von Toulouse nach Zürich
Neuer Swiss-Airbus muss wegen Vögeln auf der Landebahn durchstarten

Vögel auf der Landebahn zwangen einen neuen Swiss-Airbus A350-900 bei der Ankunft in Zürich zum Durchstarten. Der Flieger soll künftig auf Strecken nach Shanghai und Johannesburg eingesetzt werden.
Publiziert: 12:28 Uhr
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Der neue Airbus A350-900 unternahm am Samstag zwei Landeanflüge auf Kloten.
Foto: Swiss

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Swiss nimmt dritten Airbus A350-900 in Zürich in Empfang
  • Jungfernflug musste wegen Vögeln auf der Landebahn durchstarten
  • Bis 2030 plant Swiss insgesamt zehn Airbus A350-900 zu beschaffen
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Marian NadlerRedaktor News

Die Swiss hat am Samstag einen dritten Airbus A350-900 in Zürich in Empfang genommen. Der fabrikneue A350 trägt den Namen «Zug» und wird künftig nach Shanghai und Johannesburg fliegen.

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Bei dem Jungfernflug von Toulouse in die Schweiz lief aber nicht alles rund, wie Daten von Flightradar24 zeigen. Die Maschine musste durchstarten, kreiste daraufhin eine Weile über dem Kanton Zug, um dann sicher zu landen. Blick wollte von der Swiss wissen, was hinter dem Manöver steckt.

Hier muss der neue A350 durchstarten
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Schon bei erster Landung 2025:Hier muss der neue A350 durchstarten

Darum sind Vögel auf der Landebahn so gefährlich

Mediensprecherin Meike Fuhlrott erklärte auf Anfrage, dass das Durchstartemanöver nicht geplant gewesen sei. «Grund dafür waren Vögel auf der Landebahn.»

Vögel auf der Landebahn sind eine erhebliche Gefahr für die Luftfahrt, da sie schwere Schäden an startenden oder landenden Flugzeugen verursachen können. Flugzeuge bewegen sich am Boden und in der Luft mit mehreren Hundert Kilometern pro Stunde. Bei diesen Geschwindigkeiten entwickelt selbst ein kleiner Vogel beim Zusammenstoss die Wucht eines schweren Geschosses. Eine Kollision mit einem Schwarm oder einem grossen Vogel kann im schlimmsten Fall die Flugzeugstruktur durchschlagen.

Swiss setzt auf Airbus A350-900

Zudem drohen beim Einsaugen in die Turbine auch dort Schäden oder ein kompletter Triebwerksausfall. In der Fachsprache spricht man von solchen Vorfällen als Vogelschlag. Mit dem Durchstartemanöver ging der Pilot also kein Risiko ein.

Der Airbus A350-900 mit der Registrierung HB-IFC ist nach «Lausanne» (HB-IFA) und «Delémont» (HB-IFB) das dritte Flugzeug dieses Typs in der Flotte der Swiss. Bis 2030 wird die Swiss insgesamt zehn Airbus A350-900 in ihre Flotte aufnehmen.

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