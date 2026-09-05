Swiss-Flug von Zürich nach Boston macht über Atlantik kehrt

Erneut muss eine Swiss-Maschine ihre Reise in die USA abbrechen. Am Samstagabend macht Flug LX54 nach Boston über dem Atlantik kehrt und kommt zurück nach Zürich. Der Grund ist ein medizinischer Notfall.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Bereits zum zweiten Mal diese Woche muss ein Swiss-Flug von Zürich in die USA ihre Reise abbrechen. Am Samstagabend legt eine Maschine mit Ziel Boston eine 180-Grad-Wende über dem Atlantik hin, wie auf Flightradar ersichtlich ist.

Für den Flug LX54 geht es zurück nach Zürich anstelle in die Vereinigten Staaten, wie Swiss auf Anfrage von Blick bestätigt. «An Bord von Flug LX54 kam es zu einem medizinischen Vorfall», erklärt Mediensprecher Remo Müller. «Unsere Crew hat deshalb entschieden, zum Flughafen Zürich zurückzukehren.»

202 betroffene Passagiere

Die betroffene Person wurde nach der Landung in die medizinische Betreuung gegeben. «Auf dem Rückflug hat sich der Gesundheitszustand der betroffenen Person stabilisiert», so Müller. «Die 202 Passagierinnen und Passagiere buchen wir auf die nächsten verfügbaren Flüge um.»

Die Airline entschuldigt sich für die Umstände. «Uns ist bewusst, dass dies die Reisepläne unserer Passagierinnen und Passagieren durcheinandergebracht hat. Das bedauern wir aufrichtig. Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Gäste und der Crew stehen für uns immer an erster Stelle. Deshalb hat unsere Crew in diesem Fall entschieden, den Flug abzubrechen und nach Zürich zurückzukehren.»

Erst am Donnerstag musste eine Maschine der Swiss ihren Weg nach New York abbrechen, nachdem der Notruf 7700 abgesetzt wurde. Gelandet wurde daraufhin ausserplanmässig in St. John's, einer Ortschaft im kanadischen Neufundland. Hintergrund war ebenfalls ein medizinischer Notfall, wie die Airline erklärte.