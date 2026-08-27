Brian Keller, einst als «Carlos» bekannt, traf am Mittwochabend auf die Stadtpolizei Zürich. Ein Instagram-Post zeigt ihn mit Beamten an der Löwenstrasse. Die Ermittlungen laufen, Keller blieb auf freiem Fuss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brian Keller erneut mit Polizei an Löwenstrasse Zürich in Kontakt

Seit April 2026 läuft Strafverfahren wegen Drohung gegen den Ex-Häftling

Keller, bekannt aus SRF-Doku 2013, war mehrfach in Haft

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ex-Häftling Brian Keller geriet am Mittwochabend wohl ein weiteres Mal mit den Behörden aneinander. Auf seinem Instagram-Account postete der Boxer ein Foto, das ihn mit mehreren Beamten zeigt. Keller selbst lehnt scheinbar lässig an der Wand einer Bäckerei in der Stadtzürcher Löwenstrasse, direkt neben dem Hauptbahnhof. Neben ihm unterhalten sich mehrere Polizisten, auch ein Einsatzfahrzeug ist zu sehen.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt einen entsprechenden Einsatz auf Anfrage von Blick. Festgenommen wurde Keller allerdings nicht. Genauere Informationen zum Einsatz werden aktuell nicht kommuniziert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verdacht auf Drohung

Der einst berühmteste Häftling der Schweiz hat aktuell erneut ein Strafverfahren am Hals. Seit dem 22. April 2026 wird wegen Verdachts auf Drohung und weitere Delikte gegen Keller ermittelt. Zuvor war eine entsprechende Anzeige eingegangen. Laut Blick-Informationen soll Brian seine schwangere Ex-Freundin bedroht haben.

Im Zuge dieses Verfahrens versetzte das Zwangsmassnahmengericht den damals 30-Jährigen Ende April in Untersuchungshaft. Im Mai kam Keller wieder frei.

Erlangte als «Carlos» Berühmtheit

Brian wurde bereits in jungen Jahren bekannt, als über seine Biografie, verschiedene Heim- und Betreuungssituationen sowie über sein sehr teures Resozialisierungsprogramm berichtet wurde. In dem SRF-Dokfilm aus dem Jahr 2013 wurde er als «Carlos» schweizweit bekannt.

In den folgenden Jahren kam es mehrfach zu weiteren strafrechtlichen Verfahren gegen ihn, unter anderem wegen Gewaltvorwürfen. Dadurch verbrachte er wiederholt Zeit in Haft oder in gerichtlichen Massnahmen. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.