Da stehen sie heute nun: Zwei muskulöse Männer, zwei Ex-Knastis – und wollen wissen, wer von ihnen wirklich boxen kann. Brian Keller und Sinan-G treffen in der Stadthalle Bielefeld aufeinander. Nach monatelanger Zickerei sollen Schweiss und Schläge den Sieger küren.

Darum gehts Brian Keller und Sinan-G boxen heute in Bielefeld gegeneinander

Beide Ex-Häftlinge haben ähnliche Lebensläufe und eifern Mike Tyson nach

Jetzt gilt es ernst. Nach langer Vorlaufzeit steigt heute der Boxkampf zwischen den beiden Ex-Knastis Brian Keller (29) und Sinan-G (38). Ihr Kampf ist der Höhepunkt eines grossen Kampf-Events in der Stadthalle von Bielefeld (D). Schweiss und Schläge sollen den Sieger im Ring küren. Der Kampf soll spätestens um 23 Uhr starten. Gekämpft wird in sechs Runden à jeweils zwei Minuten.

Wer die besseren Chancen hat, ist schwer zu sagen. Denn: Die beiden sind sich sehr ähnlich. Sie sind etwa gleich gross, gleich schwer und eifern dem gleichen Vorbild nach – Boxlegende Mike Tyson (59).

Auch die Lebensläufe der beiden weisen Parallelen auf: Beide hatten eine herausfordernde Kindheit, verfolgten lange Sportkarrieren – doch ihre Delinquenz machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Sinan-G fasste es gegenüber Blick so zusammen: «Wir sind beide umstrittene Personen.» Brian hingegen erklärte: «Ich bin viel böser, viel gemeiner und brutaler als Sinan-G!» Der Zürcher ist sich sicher: «Ich werde gewinnen!»

Der Social-Media-Beef

Der Fight findet im Rahmen des Box-Events «Kampf der Champions 2 - die Revanche» statt. An diesem Abend werden auch andere Persönlichkeiten im Ring stehen, so etwa Manuellsen, deutsche Rapper und ein guter Freund von Sinan-G.

Vermarktet wird die Begegnung zwischen Brian und Sinan-G als «Social-Media-Highlight des Jahres». Der Showdown: langersehnt. Schliesslich haben sich die beiden Gross-Schnurris rund neun Monate lang über Tiktok und Co. angepöbelt.

Dabei meinte Brian Keller auf Tiktok etwa: «Für Sinan-G brauche ich nicht einmal Training – er ist so gut wie tot!» Die Antwort des Rappers folgte prompt: «Im Gegensatz zu dir, Brian, bin ich bereit, zu sterben. Ich hoffe, dass du es auch bist, denn ich werde dich töten!»

Immerhin: Mit ihrem inszenierten Drama sorgten Brian und Sinan-G unter ihren Followern und Supportern für den einen oder anderen Lacher und kassierten pro Video auf Tiktok und Co. Tausende Likes und Hunderte Kommentare.

Nun sollen den hässlichen Worten Taten folgen. Fakt ist: Nur einer kann gewinnen. Blick ist vor Ort dabei und berichtet live.