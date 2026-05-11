Brian Keller aus Untersuchungshaft entlassen

Die Zürcher Staatsanwaltschaft führt seit dem 22. April 2026 ein Strafverfahren gegen Brian Keller wegen Verdachts auf Drohung und weitere Delikte. Inzwischen hat das Opfer den Strafantrag zurückgezogen. Brian Keller wird aus der U-Haft entlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Brian Keller seit April 2026

Opfer zog Strafantrag nach Vergleich zurück, Keller wurde freigelassen

Keller war seit 25. April 2026 in Untersuchungshaft

Janine Enderli Redaktorin News

Basierend auf einer Strafanzeige vom 22. April 2026 führt die Zürcher Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Brian Keller wegen Verdachts auf Drohung und weitere Delikte.

Im Zuge dieses Verfahrens versetzte das Zwangsmassnahmengericht den Beschuldigten am 25. April 2026 in Untersuchungshaft.

Opfer zieht Strafantrag zurück

Die anwaltlich vertretenen Parteien haben inzwischen einen Vergleich geschlossen, der auch einen Rückzug des Strafantrags der Geschädigten beinhaltet, heisst es in einer Medienmitteilung der Zürcher Staatsanwaltschaft. «Der Beschuldigte wurde heute Nachmittag aus der Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, dieses Strafverfahren gegen den Beschuldigten einzustellen.

Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.