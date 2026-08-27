Ein Social-Media-Streit endet im Polizeieinsatz: Brian Keller und die Freundin von Influencer Skorp808 sind am Mittwochabend am Zürcher Hauptbahnhof aneinander geraten. Die Polizei rückte mit drei Streifenwagen aus. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brian Keller und die Freundin von Erzfeind Skorp808 streiten am Zürcher HB

Keller soll sie beleidigt und angespuckt haben, bestreitet jedoch Vorwürfe

Polizei muss intervenieren, Ermittlungen laufen aktuell

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Brian Keller (30) ist am Mittwochabend wieder einmal von der Polizei angehalten worden. Er selbst postete ein Bild davon auf Social Media. Zu sehen: Der Ex-Häftling, der an einer Mauer lehnt, vor ihm mehrere Polizisten und ein Streifenwagen.

Der Grund dieses Mal: Er soll mit der Freundin seines Erzfeindes – Influencer Skorp808, der noch im Gefängnis sitzt – am Zürcher Hauptbahnhof einander geraten sein. Keller soll Pamela S.* (30) unter anderem beleidigt und angespuckt haben, wie die junge Frau in einem Livestream auf Tiktok angibt.

Die früheren Eskalationen

Wir erinnern uns: Skorp808 ist der Influencer, mit dem sich Keller nach seiner Haftentlassung im November 2023 über Monate hinweg auf Social Media anzickte. Von Beleidigungen und Drohungen: Alles war zwischen den beiden Ex-Häftlingen dabei – bis es komplett eskalierte und Keller Skorp808 niederboxte. Daraufhin ging dieser mit einem XXL-Messer auf Freunde von Keller los. Beide – Keller und Skorp808 – mussten sich deshalb schon vor Gericht verantworten.

Nun scheint sich die Fehde aber weiterzudrehen. Kurz nach dem Vorfall ging die Freundin von Skorp808 auf Tiktok live und schilderte das Vorgefallene aus ihrer Sicht: Pamela S. spricht davon, dass Keller ihr seit zwei Wochen über Social Media drohe. Weil aber Kellers Drohungen unterschwellig gewesen seien, habe sie ihn nicht anzeigen können.

Zu Blick sagt Pamela S. am Donnerstagabend: «Brian hat da erfahren, dass ich mit Skorp808 zusammen bin, und begann mir zu schreiben.» Sie gibt zu: «Er beleidigte mich auch, ich beleidigte zurück.»

Nun seien sie am Mittwochabend per Zufall am Zürcher HB aufeinandergetroffen, wo die Situation eskaliert sei. Pamela S. sagt zu Blick weiter: «Ich wollte nur kurz in die Migros, bevor ich den Zug nehme.» Keller soll sie schon von weitem gesehen haben. «Er lief auf mich zu und spuckte mich direkt an.» Vor Ort habe sie Keller jedoch nicht beleidigt: «Ich hatte Angst, dass es dann erst recht eskaliert.»

Weil sie die Situation als bedrohlich empfunden habe, habe Pamela S. die Polizei kontaktiert. «Die rückte sofort aus, meinte am Telefon aber, ich soll Brian nicht aus den Augen verlieren. Nur deshalb bin ich ihm dann auch nachgelaufen.»

Polizei mit drei Streifenwagen vor Ort

Im Livestream-Video auf Tiktok erklärt Pamela S. dann: Nach dem Vorfall wolle sie nur noch mit ihrem Freund – Skorp808 – telefonieren und ihm vom Geschehenen berichten. Das sei aber erst am Donnerstag möglich, weil dieser im Gefängnis sein Telefon-Guthaben aufladen müsse. Sie erklärt auch: «Am liebsten würde ich nur noch weinen, aber ich bin eine starke Frau.»

Pamela S. berichtet weiter, dass die Polizei mit drei Streifenwagen ausgerückt sei und sie Anzeige gegen Keller eingereicht habe. «Es ist ein zusätzlicher Mensch, der sich von Brian bedroht fühlt – also ich – und der Angst vor ihm hat.» Sie ist sich sicher: Keller wird dafür bestraft.

«Ich habe sie nicht angespuckt»

Am Donnerstagabend publizierte auch Keller auf Social Media eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Das Video beginnt mit: «Jetzt schickt er (Skorp808, die Red.) mir aus seiner acht Quadratmeter grossen Zelle seine 1,50 Meter grosse Frau. Und sie macht mir noch Ansagen im Internet. Und geht jetzt eine Anzeige machen, erfindet Sachen.»

Gegenüber Blick sagt Keller: «Ich habe sie nicht angespuckt!» Der Ex-Häftling erklärt: Er habe die junge Frau am Zürcher HB angetroffen und sie zur Rede gestellt. «Sie hat mich immer wieder beleidigt.» Er zeigt mehrere Chatverläufe, in denen die junge Frau den Ex-Häftling unter anderem als «Hund», «Fuckfehler» und «Hurensohn» bezeichnet.

Keine Festnahme

Dabei hätten sich die beiden einst gut verstanden. Das geht auch aus Chatverläufen hervor. Darin auch zu lesen: Wie Pamela S. Keller den Aufenthaltsort von Skorp808 nennt. Damals – Mitte Januar 2024 – löste Keller nach nur zwei Monaten in Freiheit seinen ersten Polizeieinsatz aus: Er tauchte vor der Wohnung auf, wo Skorp808 und seine Ex-Freundin im Zürcher Kreis 3 wohnten und schrie lauthals nach dem Influencer.

Eskaliert sei es zwischen ihnen erst, nachdem sie vor kurzem erneut mit Skorp808 zusammengekommen sei, so Keller. Er vermutet: «Skorp stiftete seine Freundin gegen mich an, um mir zu schaden.» Der Höhepunkt: die Auseinandersetzung am Zürcher HB. Keller bestätigt: Er hat Pamela S. ebenfalls angezeigt.

Pamela S. widerspricht Keller: «Mein Freund stiftet mich zu nichts an!»

Brian Keller droht Skorp808 1:41 Tiktok-Streit eskaliert Brian stösst Morddrohungen gegen Skorp808 aus

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt gegenüber Blick den Einsatz von Mittwochabend. Festgenommen wurde Keller allerdings nicht. Dieser erklärt gegenüber Blick: «Sie haben mich eine Stunde lang festgehalten – bis sie wussten, wie sie mit mir fortfahren sollen.» Genauere Informationen zum Einsatz hat die Stadtpolizei nicht kommuniziert. Die Ermittlungen laufen.

*Name bekannt