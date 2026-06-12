Ein 84-Jähriger aus Nürensdorf ZH wurde Opfer eines Betrugs: Zwei Männer reinigten seinen Vorplatz und verlangten über 10'000 Franken. Am Mittwoch wurden die mutmasslichen Täter, zwei Franzosen, in Kloten festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 84-Jähriger in Nürensdorf ZH wurde von Betrügern bedroht

Die Täter forderten über 10'000 Franken für Vorplatzreinigung, ein Teil bezahlt

Zwei Franzosen (34, 53) am Mittwoch in Kloten ZH verhaftet

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochvormittag rief ein Mann (84) aus Nürensdorf ZH den Polizeinotruf und erklärte, dass ihn zwei Männer zu Hause bedrohen würden, welche vor ein paar Tagen seinen Vorplatz gereinigt hätten. Die Männer hauten jedoch vor dem Eintreffen der Polizei ab, wie aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich hervorgeht. Die Kantonspolizisten stellten im Gespräch mit dem Mann fest, dass dieser schon ein paar Tage zuvor Opfer eines Betrugsdelikts geworden war, und nahmen eine entsprechende Anzeige entgegen.

Das Opfer erklärte den Polizisten, dass am vergangenen Freitag zwei Männer aufgetaucht seien und seinen Vorplatz reinigen wollten. Sie hätten auf ihn eingeredet, bis er sie die Reinigung habe ausführen lassen. Zum Schluss hätten sie für die Reinigung über 10'000 Franken von ihm verlangt. Er habe einen Teil des geforderten Geldes bezahlt, am Mittwoch hätten sie den Rest von ihm verlangt.

Franzosen festgenommen

Am Mittwochnachmittag wählte das Opfer erneut den Notruf und erklärte, dass die beiden Tatverdächtigen wieder bei ihm aufgetaucht seien. Sofort leitete die Kantonspolizei eine Fahndung ein. Kurz nach 16 Uhr konnte der bezeichnete Lieferwagen an der Bassersdorferstrasse in Kloten kontrolliert und die beiden Insassen festgenommen werden.

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Die Kantonspolizisten nahmen die zwei 34- und 53-jährigen Franzosen fest. Die Tatverdächtigen werden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt, wo sie sich unter anderem wegen Betrug und Wucher zu verantworten haben.

Die Kantonspolizei Zürich rät, die 117 anzurufen, sobald solche vermeintlichen Handwerker auftauchen. Lass dich von plötzlich auftauchenden Handwerkern nie unter Druck setzen. Vergib keine spontanen Aufträge und prüfe Angebote immer kritisch.