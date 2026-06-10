Vermisster 26-Jähriger aus dem Kanton Zürich gefunden

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 26-Jähriger aus Wallisellen ZH seit Freitag vermisst
- Zuletzt wurde er bei der Oeschinenbahn-Bergstation gesehen
- Am Donnerstagvormittag im Kanton Bern wohlgehalten angetroffen
Marian NadlerRedaktor News
Ein 26-Jähriger aus Wallisellen ZH machte sich in der vergangenen Woche zu einem mehrtägigen Wanderausflug im Gebiet Oeschinensee in Kandersteg BE auf. Am Freitag meldete er sich letztmals per Textnachricht bei seiner Familie. Dann brach der Kontakt ab. Der junge Mann wurde für vermisst erklärt.
Nun die Erleichterung: Am Donnerstagvormittag wurde der 26-Jährige im Kanton Bern wohlbehalten angetroffen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.