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Nach Ausflug am Oeschinensee verschwunden
Vermisster 26-Jähriger aus dem Kanton Zürich gefunden

Am Freitag wurde ein 26-Jähriger aus Wallisellen ZH für vermisst erklärt. Er brach in der vergangenen Woche zu einer Wanderung in Kandersteg BE auf und meldete sich zuletzt per SMS bei seiner Familie. Am Donnerstag wurde er wohlbehalten gefunden.
Publiziert: 10.06.2026 um 18:32 Uhr
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Ein vermisster 26-Jähriger aus Wallisellen ZH wurde am Donnerstag wohlbehalten aufgefunden.
Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 26-Jähriger aus Wallisellen ZH seit Freitag vermisst
  • Zuletzt wurde er bei der Oeschinenbahn-Bergstation gesehen
  • Am Donnerstagvormittag im Kanton Bern wohlgehalten angetroffen
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Marian NadlerRedaktor News

Ein 26-Jähriger aus Wallisellen ZH machte sich in der vergangenen Woche zu einem mehrtägigen Wanderausflug im Gebiet Oeschinensee in Kandersteg BE auf. Am Freitag meldete er sich letztmals per Textnachricht bei seiner Familie. Dann brach der Kontakt ab. Der junge Mann wurde für vermisst erklärt.

Nun die Erleichterung: Am Donnerstagvormittag wurde der 26-Jährige im Kanton Bern wohlbehalten angetroffen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. 

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