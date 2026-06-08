Drama im Zürcher Unterland. Ein siebenjähriger Knabe wurde am Sonntagnachmittag bewusstlos aus dem Wasserbecken des Hallenbads Glattbrugg gezogen. Dank schneller Hilfe konnte er stabilisiert und ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache wird untersucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bub (7) in Glattbrugg ZH bewusstlos aus Wasserbecken gerettet

Rettungsteam stabilisierte ihn nach sofortigen Massnahmen, Verletzungen unbestimmt

Unfallursache unklar, Kantonspolizei Zürich untersucht mit Staatsanwaltschaft

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntagnachmittag hat sich im Hallenbad in Glattbrugg ZH ein Badeunfall ereignet, bei welchem ein Bub (7) bewusstlos aus dem Wasserbecken gezogen wurde. Er wurde anschliessend mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Meldung ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich kurz nach 17 Uhr ein. Der Bub hatte nicht geatmet, als er aus dem Wasser gezogen wurde. Durch die sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen von Ersthelfenden sowie die Fortführung dieser Massnahmen durch ein kurz darauf eingetroffenes Ambulanzteam des Spitals Bülach konnte der 7-Jährige stabilisiert werden. Er wurde anschliessend mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.