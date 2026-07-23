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Nichts geht mehr!
Pannenfahrzeug blockiert den Gotthard-Tunnel

Der Tunnel ist dicht. Der Gotthard muss am Donnerstagmorgen wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt werden.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Regelmässig staut es sich am Gotthard. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gotthard-Tunnel Richtung Luzern gesperrt, ein Kilometer Stau Richtung Süden
  • 52 Prozent der 3769 Umfrage-Teilnehmer fordern Strassenmaut gegen Stau-Chaos
  • Zweitbeliebteste Lösung laut Umfrage: 20 Prozent für Ausbau der Infrastruktur
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Johannes HilligRedaktor News

Stillstand am wichtigsten Nadelöhr. Wegen eines Pannenfahrzeugs ist der Tunnel in Fahrtrichtung Luzern aktuell gesperrt. Auch wer in den Süden will, braucht Geduld: Vor dem Nordportal staut sich der Verkehr zwischen Wassen und Göschenen derzeit auf einem Kilometer. Zusätzlich bremst eine Baustelle im Tunnel den Verkehr in beide Richtungen, wie der TCS meldet. 

Die erneute Geduldsprobe giesst Öl ins Feuer der aktuellen Stau-Debatte. Nach den langen Blechkolonnen vom Wochenende platzt vielen der Kragen.

«Eine Maut ist schon lange überfällig»

In der Blick-Community ist die Lösung für das Problem klar. Von 3769 Befragten sprechen sich 52 Prozent für eine Strassenmaut zur Verkehrslenkung aus. Auf Platz zwei landet der Ausbau der Infrastruktur mit 20 Prozent der Stimmen.

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«Eine Maut ist schon lange überfällig, und das in allen Tunneln und Pässen an den Hauptstrecken», bringt es Leser Manuel Martin auf den Punkt. Andere Leser schlagen stattdessen vor, die Vignette um 50 bis 60 Franken zu erhöhen. Egal wie: Die Leserinnen und Leser wollen dem Stau-Chaos am Gotthard endlich einen Riegel schieben.


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