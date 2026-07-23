Der Tunnel ist dicht. Der Gotthard muss am Donnerstagmorgen wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gotthard-Tunnel Richtung Luzern gesperrt, ein Kilometer Stau Richtung Süden

52 Prozent der 3769 Umfrage-Teilnehmer fordern Strassenmaut gegen Stau-Chaos

Zweitbeliebteste Lösung laut Umfrage: 20 Prozent für Ausbau der Infrastruktur

Johannes Hillig Redaktor News

Stillstand am wichtigsten Nadelöhr. Wegen eines Pannenfahrzeugs ist der Tunnel in Fahrtrichtung Luzern aktuell gesperrt. Auch wer in den Süden will, braucht Geduld: Vor dem Nordportal staut sich der Verkehr zwischen Wassen und Göschenen derzeit auf einem Kilometer. Zusätzlich bremst eine Baustelle im Tunnel den Verkehr in beide Richtungen, wie der TCS meldet.

Die erneute Geduldsprobe giesst Öl ins Feuer der aktuellen Stau-Debatte. Nach den langen Blechkolonnen vom Wochenende platzt vielen der Kragen.

«Eine Maut ist schon lange überfällig»

In der Blick-Community ist die Lösung für das Problem klar. Von 3769 Befragten sprechen sich 52 Prozent für eine Strassenmaut zur Verkehrslenkung aus. Auf Platz zwei landet der Ausbau der Infrastruktur mit 20 Prozent der Stimmen.

«Eine Maut ist schon lange überfällig, und das in allen Tunneln und Pässen an den Hauptstrecken», bringt es Leser Manuel Martin auf den Punkt. Andere Leser schlagen stattdessen vor, die Vignette um 50 bis 60 Franken zu erhöhen. Egal wie: Die Leserinnen und Leser wollen dem Stau-Chaos am Gotthard endlich einen Riegel schieben.



