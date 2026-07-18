Ferienstau am Gotthard: Bereits um 3 Uhr morgens staute sich der Verkehr am Nordportal auf 8 Kilometer. Staulänge: zunehmend. Die Durchfahrt bleibt offen, aber Bauarbeiten sorgen bis 2028 für massive Verzögerungen. Empfehlung: Umleitung via San-Bernardino.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ferienstau am Gotthard: Bereits 10 Kilometer bei Göschenen nach 4 Uhr

Baustelle im Tunnel verengt Fahrbahn, sorgt für längere Behinderungen

100 Minuten Wartezeit, Umleitung über A13 via San-Bernardino empfohlen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Man denkt, wirklich früh aufgestanden zu sein, um noch gut durchs Nadelöhr Gotthard zu kommen. Denkste. Heute früh staute sich die Ferien-Blechlawine schon um 3 Uhr früh auf 8 Kilometer vor dem Nordportal.

Auch eine Blick-Redaktorin steckt im Stau. Ein nach 4 Uhr geschossenes Bild durch die Windschutzscheibe zeigt Autos im Stillstand.

Bereits 10 Kilometer Stau, meldet die Redaktorin. Dabei gebe es «Hupkonzerte zur Beschäftigung und erste Fussgänger».

Baustelle bis Ende 2028

Laut TCS ist die Tunnel-Durchfahrt offen. Bei «zunehmender Staulänge» war um 5 Uhr mit rund 130 Minuten Wartezeit wegen Verkehrsüberlastung zwischen Erstfeld und Göschenen zu rechnen.

Zusätzlich – ausgerechnet zur Ferienzeit – sorgt eine Baustelle im Tunnel für eine verengte Fahrbahn. Das wird noch bis Ende 2028 so sein. Umleitung über die A13 via San-Bernardino wird empfohlen.