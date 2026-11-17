Ein 17-jähriger Zuger ist am Sonntag beim Klettern oberhalb von Bürglen UR tödlich verunglückt. Nach einer mehrstündigen Suche fand ihn die Kantonspolizei Uri am Montag unterhalb des Höch Nossen. Seine Freunde trauern.

Darum gehts Ein 17-jähriger Zuger brach am Sonntag allein zu einer Bergtour oberhalb von Bürglen UR auf

Die Familie meldete ihn vermisst, ab 4 Uhr suchten Polizei und Rega mit einem Helikopter nach ihm

Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Uri klären ab, wie es beim Klettern zum tödlichen Unfall kam

«Er hed gseid, er gaht id Berge, er isch aber nonig dehei ...», postete jemand auf Facebook. Benjamin N.* (†17) fuhr am Sonntag von seinem Wohnort im Kanton Zug nach Uri. Sein Plan: Die Berge oberhalb von Bürglen UR besteigen. Er verunglückte und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Die Trauer um den 17-jährigen Zuger ist gross. Familie, Freunde und Bekannte trauern um den Bergsteiger. Auf Anfrage von Blick wollten sich seine Eltern nicht zum Tod ihres Sohnes äussern.

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr soll er daheim aufgebrochen sein. Am Abend und in der Nacht, als er längst hätte zurück sein sollen, schlägt die Familie Alarm. Auf Social Media suchen sie nach Benjamin N. mit Fotos und bitten um Hinweise. «Wer hat Benjamin gesehen?»

Mehrstündige Suchaktion mit Helikopter

Das Wetter war tagsüber durchzogen, meist bewölkt und frisch bei rund 3 Grad Celsius. Eine Schneeschicht lag bereits an den Hängen in der Region. Das zeigen Fotos vom Sonntag aus dem Gebiet.

Ab 4 Uhr, in der Nacht auf den Montag, beginnt die Kantonspolizei Uri mit der mehrstündigen Suchaktion. Auch ein Helikopter der Rega stand im Einsatz. Unterhalb des Höch Nossen (2205 Meter über Meer) fanden sie den Zuger Teenager. Dort befindet sich ein beliebtes Klettergebiet.

Nach ersten Erkenntnissen war Benjamin N. alleine im Gebiet am Klettern, als er verunglückte, schreibt die Kantonspolizei. Er zog sich tödliche Verletzungen zu. Wie es zum Unfall kam, klären die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Uri derzeit ab.

Auf Instagram und Facebook trauert sein Umfeld um den Verstorbenen. «Heute haben wir die erschütternde Nachricht erhalten, dass unser geliebter Benjamin beim Klettern sein Leben verloren hat», steht auf einem Post, der mehrfach geteilt wurde.

«Mir vermissed dich»

«Benjamin war ein wundervoller junger Mann – liebevoll, sanftmütig, sportlich und voller Lebensfreude», heisst es auf Social Media über den Verunglückten. «Benjamin, du bleibst für immer in unseren Herzen.»

Der Zuger surfte, kletterte und reiste gerne. Bilder zeigen, wie er vor knapp zwei Monaten das Matterhorn bestieg oder auf dem Vierwaldstättersee surfte. Zu einem Bild, das ihn beim Surfen zeigt, schreibt eine trauernde Frau: «Best surf homie», gefolgt von einer weissen Taube als Emoji.

«Lieber Benjamin, ich wünsche dir alles Liebe», schreibt eine andere Frau. «Mir vermissed dich», schreibt ein Kollege. Und: «Ruhe in Frieden.»

* Name geändert