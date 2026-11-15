In Erstfeld UR ist am Sonntagnachmittag ein 35-jähriger Tscheche blutend und erheblich verletzt gefunden worden. Die Polizei leitete sofort eine Nahfahndung ein. In Bürglen UR nahm sie einen verletzten 56-jährigen Landsmann fest.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag, kurz nach 15.15 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Uri die Meldung, dass sich in Erstfeld im Bereich Bärenbodenweg ein blutender Mann befinde. Das teilen die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri mit.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 35-jährigen Mann. Er wies erhebliche Verletzungen auf und wurde durch den Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri medizinisch versorgt.

Motiv noch unklar

Die Polizei leitete umgehend eine Nahfahndung ein. In Bürglen UR konnte ein 56-jähriger Mann angehalten und festgenommen werden. Auch er war verletzt und wurde medizinisch betreut.

Bei beiden Männern handelt es sich um tschechische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Kanton Uri. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Die genauen Umstände des Vorfalls, der Tathergang sowie das Motiv werden von der Kantonspolizei Uri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri ermittelt.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Uri und der Staatsanwaltschaft Uri auch der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Rega sowie Angehörige der Kantonspolizeien Obwalden und Schwyz.