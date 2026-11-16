Im Kanton Uri ist ein vermisster Berggänger tot aufgefunden worden. Der 17-Jährige war laut Polizei allein im Gebiet am Klettern, als er aus noch ungeklärten Gründen verunglückte.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Bei der Kantonspolizei Uri ging am Montag, kurz nach 4 Uhr die Meldung ein, dass ein Berggänger im Kanton Uri vermisst werde. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet, wie die Kantonspolizei Uri und die Staatsanwaltschaft Uri mitteilen.

Im Rahmen der Suche fanden die Einsatzkräfte den 17-jährigen Mann unterhalb des Höch Nossen. Nach ersten Erkenntnissen war er allein im Gebiet am Klettern. Aus bislang ungeklärten Gründen verunglückte er und zog sich tödliche Verletzungen zu.

«Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», heisst es weiter. Geführt werden diese von der Kantonspolizei Uri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri.