Während eines Konzerts der «Krawallbrüder» in Tuggen SZ kam es zu einer Schlägerei, bei der der 27-jährige Kevin G. tödlich verletzt wurde. Seine Mutter hat sich nun erstmals geäussert und zu Zivilcourage aufgerufen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der tragische Tod des 27-jährigen Kevin G.* bei einem Konzert der deutschen Band «Krawallbrüder» in Tuggen SZ hat im deutschsprachigen Raum für Entsetzen gesorgt. Der junge Deutsche, der Rockmusik liebte, war aus dem Ausland angereist, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Seine Mutter äussert sich nun erstmals öffentlich. «Es ist schwer zu ertragen, dass [Kevin] ausgerechnet bei seiner grossen Leidenschaft von uns gegangen ist», sagt seine Mutter gegenüber dem SRF.

Überwachungsvideo gibt Hinweise auf Tatablauf

Am 15. November kam es während einer Aftershow-Party nach dem «Krawallbrüder»-Konzert im Eventlokal «The Bandits» zu einer Massenschlägerei. Augenzeugen berichteten von Hitlergrüssen während des Konzerts und Auseinandersetzungen zwischen Rechts- und Linksextremen. SRF hatte Einblick in Aufnahmen einer Überwachungskamera am Konzertabend. Demnach mache es den Anschein, dass Kevin G. versucht hat, die Schlägerei zu schlichten. Doch dann schlug ihm einer der Männer ins Gesicht. Kurz darauf brach Kevin G. am Rand des Saals zusammen.

Verhafteter wieder auf freiem Fuss

Die Polizei verhaftete einen 42-jährigen Schweizer. Gemäss Blick-Recherchen ist er Mitglied des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honour. Wie SRF berichtet, wurde der 42-Jährige jedoch mittlerweile aus der Untersuchungshaft freigelassen. Gegenüber SRF wollte er sich nicht zu den Vorwürfen äussern.

Die Familie des Opfers ist entsetzt. «Es kann doch nicht sein, dass er Weihnachten im Kreise seiner Familie feiert, während wir um [Kevin] trauern», sagt seine Mutter zu SRF. Die Familie von Kevin G. hat einen Spendenaufruf gestartet, um die Angehörigen nach dem tragischen Verlust zu unterstützen. Bislang wurden über 7200 Euro gesammelt.

Mutter ruft zu Zivilcourage auf

Die Mutter von Kevin G. hofft, dass das Einschreiten des jungen Deutschen etwas bewirken könne. «Wenn sein Tod wenigstens dazu beitragen kann, dass Menschen künftig mehr hinschauen, Zivilcourage zeigen und dass solche Gewalttaten konsequenter verfolgt werden, dann wäre das etwas, das über unseren persönlichen Verlust hinaus Wirkung hätte», sagt sie zu SRF.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Schwyz laufen noch. Es ist offen, ob es zu einer Anklage wegen vorsätzlicher Tötung oder wegen Körperverletzung kommt.

*Name geändert