Drei Tage nach der tödlichen Schlägerei in Tuggen SZ meldet sich nun die deutsche Band Krawallbrüder zu Wort. Die Musiker, nach deren Auftritt die blutige Auseinandersetzung eskalierte, sind erschrocken über das Vorgefallene.

Janine Enderli Redaktorin News

Nach dem Tod eines jungen Mannes (†27) bei einem Konzertbesuch in Tuggen SZ ist der Schock in der Gemeinde gross. Am Dienstag äussert sich die deutsche Band Krawallbrüder zu den Geschehnissen während ihres Konzerts. Im Laufe des Abends seien vier Gäste aufgefallen, die unter anderem Shirts mit der Aufschrift «Blood & Honour Zürich» trugen, so die Bandmitglieder auf Instagram. Bei Blood & Honour handelt es sich um ein rechtsextremes Netzwerk, das auch international tätig ist.

Die Security habe diese Personen anschliessend auf Hinweis der Band der Halle verwiesen. «Im Laufe der Show gab es dann aggressive Handlungen und politische Äusserungen durch dieselben Personen gegen Besucher des Konzerts. Die Security griff umgehend ein und hat die Störenfriede erneut der Halle verwiesen. Wie sie wieder hineingelangen konnten ist bislang ungeklärt.»

Band war bei Schlägerei nicht mehr vor Ort

Darauf habe sich auch das ursprüngliche Posting der Band bezogen, wonach die Störenfriede «fachgerecht entsorgt» worden seien. Dies verfassten die Musiker bevor sie vom tragischen Vorfall während der Aftershowparty wussten. Die Band distanziert sich von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und neonazistischen Ideologien, ebenso wie von allen anderen politischen und religiösen Extremen.»

«Nachdem das Konzert beendet und die Veranstaltungshalle geräumt und verschlossen war, gab es in einem separierten Club eine Aftershowparty mit DJ, bei der es zu dem Vorfall kam. Diese wurde uns zu keinem Zeitpunkt kommuniziert.»

Was dort genau vorgefallen ist, sei, Stand jetzt, absolut unklar. Die Band sei nicht vor Ort gewesen. Mit dem Veranstalter stünde man im Kontakt. «Wir sind in Gedanken bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen.»

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